« C'est du football, pas de la PlayStation » : l'UEFA annonce une mesure révolutionnaire concernant la VAR

Il semble que l'Union des associations européennes de football, l'UEFA, ait décidé de tenter de mettre fin à la controverse persistante qui accompagne l'assistance vidéo à l'arbitrage, la VAR, depuis son apparition, après avoir dévoilé un nouveau projet visant à clarifier les situations qui nécessitent l'intervention de la technologie, et celles où la décision doit rester entre les mains de l'arbitre de terrain.

Selon ce qu'a rapporté le journal Marca, l'UEFA a annoncé une nouvelle plateforme baptisée « Clear Line », dans une démarche qu'elle a qualifiée de projet sans précédent visant à renforcer la transparence dans le recours à l'assistance vidéo et à ouvrir le mécanisme de prise de décisions arbitrales aux joueurs, aux entraîneurs, aux journalistes et aux supporters.

Le projet intervient environ 8 ans après l'introduction de l'assistance vidéo dans le football européen, période durant laquelle de nombreux matches ont été le théâtre de vives polémiques quant au moment de l'intervention des arbitres vidéo et aux limites auxquelles la technologie doit s'arrêter.

150 situations pour percer les secrets de la VAR

L'UEFA a précisé que la plateforme « Clear Line » comprend plus de 150 situations réelles, choisies parmi les cas qu'a connus le football au cours de près d'une décennie d'utilisation de l'assistance vidéo.

Ces situations ont été transformées en séquences explicatives détaillant la façon de les traiter, dans le but d'offrir à tous une image plus claire des critères qui régissent l'intervention de la VAR.

Le projet repose sur quatre situations principales dans lesquelles l'assistance vidéo peut intervenir selon le protocole : les buts et les actions qui les précèdent, les faits de la surface de réparation susceptibles de donner lieu à un penalty, les cas d'expulsion directe, ainsi que les cas d'erreur sur l'identité du joueur.

À travers ces exemples, l'UEFA cherche à clarifier la différence entre « l'erreur claire et manifeste », qui nécessite l'intervention de l'assistance vidéo, et les décisions d'appréciation qui relèvent des prérogatives de l'arbitre de terrain et qui ne devraient pas être modifiées au seul motif qu'elles laissent place au débat.

« C'est du football, pas une PlayStation »

Roberto Rosetti, président de la commission des arbitres de l'UEFA, a résumé la philosophie du nouveau projet en soulignant que la plus grande question qui préoccupe les supporters est : quand la VAR doit-elle intervenir ?

Rosetti a déclaré que l'objectif n'est pas de transformer l'assistance vidéo en un outil permettant de revoir le moindre détail du match, insistant sur la nécessité d'éviter les révisions « microscopiques » susceptibles d'entraîner des interruptions de jeu répétées.

Le responsable italien a ajouté, dans un message clair : « C'est du football, pas une PlayStation. »

Cela signifie que l'UEFA veut préserver le rôle fondamental de l'arbitre de terrain, tout en utilisant l'assistance vidéo comme moyen de corriger les erreurs importantes et manifestes, et non comme un outil pour réanalyser chaque décision arbitrale sujette à débat.

Un message à la FIFA après le Mondial 2026 ?

La démarche de l'UEFA intervient à un moment marquant, après la polémique qui a entouré l'utilisation de l'assistance vidéo lors de la Coupe du monde 2026, sur fond de critiques quant à la manière d'appliquer le système et d'accusations d'une intervention accrue de la technologie dans certains cas.

À l'inverse, l'UEFA semble s'orienter vers l'application d'une philosophie plus prudente, fondée sur la réduction des durées de révision, la limitation des interruptions de jeu et le refus de laisser l'assistance vidéo se substituer à l'arbitre de terrain dans les décisions d'appréciation.

Ainsi, l'instance européenne veut que l'assistance vidéo joue le rôle d'un « filet de sécurité » pour l'arbitre, et non celui d'un second arbitre installé dans la salle vidéo, doté du pouvoir de réévaluer chaque action du match.

Les nouvelles directives doivent entrer en vigueur à compter de la saison 2026-2027, dans l'ensemble des compétitions de l'UEFA, de la Ligue des champions jusqu'à la Ligue Europa Conférence.

L'instance européenne parie sur le fait que la plateforme « Clear Line » contribuera à restaurer la confiance des supporters dans l'assistance vidéo, en offrant à tous une compréhension plus claire des critères qui déterminent quand la VAR doit intervenir et quand la décision doit être laissée à l'arbitre de terrain.