« C’est absurde, vraiment absurde. Owen Wijndal pouvait rejoindre un club bien plus grand »

Owen Wijndal a bel et bien été proche d’un transfert lors du Deadline Day. C’est ce qu’affirme Mike Verweij dans le podcast Kick-off de De Telegraaf. Au tout dernier moment, le club intéressé s’est toutefois retiré, ce qui l’a conduit à rester à l’Ajax.

« Wijndal est bien sûr un garçon qui gagne énormément à l’Ajax et qui a trop peu joué », commence Verweij. « Puis, soudain, tombe la nouvelle qu’il veut faire résilier son contrat. Là, beaucoup de supporters avaient déjà sorti les drapeaux. »

« Au moment où cela est sorti, Wijndal savait déjà depuis longtemps qu’il ne ferait pas résilier son contrat. Donc il se passait énormément de choses autour de lui. Il y avait bien un club qui voulait le recruter », révèle Verweij.

Mercredi, la rumeur a filtré selon laquelle Saint-Trond serait intéressé par le latéral gauche de l’Ajax. « Non, c’est absurde », répond Verweij à ce sujet. « Vraiment absurde. C’était un club bien plus grand. »

Verweij ne révèle d’ailleurs pas de quel club il s’agissait. « Vu le temps qu’il restait, cela allait devenir très juste, donc il a été dit : faisons résilier le contrat. Ensuite, nous essaierons quand même de boucler ce deal. Sauf que ce club s’est retiré. »

Pour Wijndal, il n’était ensuite plus sérieusement envisageable de faire résilier son contrat, parce que la garantie d’un transfert avait disparu. « Il ne veut évidemment pas renoncer comme ça à ces 2,5 millions d’euros de salaire, ce qui est compréhensible », ajoute Verweij.

« Ce n’est évidemment pas du tout intéressant pour Wijndal. Après aujourd’hui, seul le marché des transferts au Portugal et en Arabie saoudite est encore ouvert. Je ne m’attends pas à ce que le top 3 portugais veuille de lui, et la question est de savoir s’il veut aller en Arabie saoudite. »