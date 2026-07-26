Eddie Howe, l'entraîneur de Newcastle, est convaincu que son joueur Bruno Guimarães ne demandera pas à quitter le club pour rejoindre Arsenal et qu'il ne rééditera pas le scénario du départ controversé du Suédois Alexander Isak vers Liverpool l'été dernier.

Howe a reconnu, selon le journal «Telegraph», qu'il ne pouvait pas garantir le maintien de Guimarães à Newcastle en septembre prochain, mais il a défendu avec force le caractère de son capitaine et a insisté sur le fait que l'international brésilien reprendra l'entraînement la semaine prochaine, comme prévu.

Compte tenu de l'écart considérable entre l'évaluation que fait Newcastle de Guimarães et ce qu'Arsenal a laissé entendre être prêt à payer pour le joueur de 28 ans, la conviction à Newcastle est que la seule façon pour le capitaine brésilien de rejoindre le club londonien serait de se rebeller contre son club, comme l'a fait Isak il y a douze mois.

Newcastle estime la valeur de Guimarães à 100 millions de livres sterling, tandis qu'Arsenal a laissé entendre, par l'intermédiaire d'intermédiaires, être prêt à payer environ 60 millions de livres sterling, primes comprises.

Isak n'avait pas participé à la tournée de préparation de Newcastle en Asie la saison dernière, puis s'était rebellé contre le club, refusant de s'entraîner ou de jouer, jusqu'à ce que Newcastle accepte de le vendre à Liverpool pour un montant record au Royaume-Uni de 128 millions de livres sterling, le dernier jour du mercato.

Interrogé sur la crainte de voir cette situation se reproduire avec Guimarães cette fois-ci, Howe a répondu : « Je lui ai parlé, c'est quelqu'un de formidable, et nous avons eu d'excellentes discussions avant, pendant et après la Coupe du monde. Il est évident que ce dont nous parlons doit rester secret, mais c'est un grand joueur et une personne formidable. »

Il a ajouté : « Écoutez, je ne sais pas ce qui va se passer avec Bruno. C'est aux autres de spéculer là-dessus, et ils ont aussi des discussions à son sujet auxquelles je ne prends pas part. Je ne pense pas qu'il soit juste de comparer la situation actuelle à ce qui s'est passé auparavant. Il faut considérer cette affaire séparément. »

Il a poursuivi : « Bruno est le capitaine de notre équipe. Il a été un joueur et une personne formidables tout au long de notre collaboration. Je parle au nom de tous au club lorsque je dis que nous l'aimons énormément et, bien sûr, tout le monde souhaite qu'il reste. »

Et de conclure : « Le plan est qu'il revienne le 31 juillet, car il bénéficie d'un congé prolongé en raison de la Coupe du monde, et il profite actuellement de vacances avec sa famille. Rien n'empêche Bruno de reprendre l'entraînement avec nous. »