Brondby-OL : Shaqiri prépare le match grâce à la géographie

Avoir un expert en géographie peut s'avérer utile pour préparer un match. La preuve avec Xherdan Shaqiri de l'OL.

Ce mercredi, c'est la recrue phare de l'OL cet été, Xherdan Shaqiri, qui s'est présenté devant les média lors de la conférence de presse d'avant-match de Lyon-Brondby (jeudi, à 18h45).

Pour l'international suisse, Brondby est un adversaire qu'il connaît bien : « Je connais Brondby. Je suis très bon en géographie donc je connais la ville. Je n'ai pas vu tous les matches de l'équipe et je ne connais pas tous les joueurs mais je sais que ce sera un match difficile. Les vidéos ont montré de la qualité dans leur équipe. Nous allons essayer de gagner le match. J'ai joué parfois contre le Danemark avec l'équipe nationale, il faudra faire attention même si nous allons jouer à domicile. Il y a des équipes qui viennent avec confiance et qui veulent prendre des points. Il faudra être solide. »

Shaqiri explique que l'OL a bien observé son adversaire et a remarqué quels sont les points forts du club danois : « Nous avons regardé comment Brondby joue. Ils sont tous très grands et bons sur les coups de pied arrêtés. Ce sera différent de d'habitude, dans une autre compétition. Toutes les équipes dans cette compétition sont bonnes, ils ne nous donneront pas les points et il faudra une bonne performance. Ils ont pris un point contre le Sparta Prague qui est une bonne équipe. »

Arrivé à Lyon quelques semaines après Peter Bosz, Shaqiri a expliqué la philosophie du nouveau coach de l'OL : « Bosz joue un football offensif, j'aime aussi jouer ainsi. Il faut aussi que je comprenne ce qu'il souhaite de moi et de l'équipe, ce n'est pas simple puisque cela ne fait pas longtemps que je suis là. Il faudra du temps. Vous pouvez voir qu'on progresse sur le terrain, que ce soit moi ou l'équipe. J'espère que ça ira de mieux en mieux. Il faut du temps aussi pour se comprendre entre les joueurs. »

Shaqiri a d'ailleurs insisté sur la relation à parfaire avec son latéral : « Nous avons besoin de jouer ensemble et de nous comprendre. Vous l'avez vu lors du premier match, l'entente était bonne mais nous progressons depuis. Ce sera mieux à chaque match, à chaque entraînement. Nous avons vu de bonnes choses, nous devons nous comprendre de mieux en mieux. Il y a encore des choses à améliorer. »