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Brighton & Hove Albion a placé Artem Stepanov en haut de sa liste de souhaits. L’attaquant ukrainien du FC Utrecht suscite aussi l’intérêt d’autres clubs de Premier League, selon Sky Sports.

Stepanov, qui vient d’avoir 19 ans, s’est fait remarquer au FC Utrecht au cours de l’année écoulée. Le club d’Utrecht l’a de nouveau recruté en prêt auprès du Bayer Leverkusen cet été.

Lors des négociations, le FC Utrecht a obtenu une option d’achat. Selon BILD, celle-ci s’élève à 4 millions d’euros.

Le FC Utrecht pourrait recruter définitivement Stepanov pour ce montant, puis le revendre à Brighton avec une plus-value. Le club avait utilisé le même montage lors de la vente de Ryan Flamingo au PSV.

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Selon Transfermarkt, l’attaquant de 19 ans vaut déjà 10 millions d’euros. L’entraîneur de Brighton, Fabian Hürzeler, apprécie beaucoup l’attaquant ukrainien et souhaite passer à l’action.

Stepanov a démarré en trombe la saison actuelle de VriendenLoterij Eredivisie. Il a marqué cinq fois lors des cinq premières rencontres, avant qu’une blessure à la cheville ne vienne interrompre son élan.

Cette blessure l’a tenu éloigné des terrains pendant plusieurs semaines et l’a aussi privé de ses débuts avec la sélection nationale ukrainienne.

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Sky Sports ne précise pas dans son article si Brighton compte passer à l’action dès cet hiver ou attendre le mercato estival.

Stepanov affrontera ADO Den Haag avec le FC Utrecht dimanche après-midi. Mark Otten sera alors sur le banc en tant qu’entraîneur intérimaire.