Brighton a été frappé très tôt, face à Liverpool, sur la pelouse d'Anfield, ce dimanche soir, lors de la huitième journée de Premier League.

Ce coup dur est survenu avec la blessure de l'arrière Ferdi Kadioglu, après un duel avec Ryan Gravenberch, et sa sortie du terrain à la sixième minute, Kostoulas entrant à sa place.

Brighton affiche un niveau remarquable depuis le début de la saison actuelle, puisque le club compte 16 points après ses 7 premiers matchs, occupant la troisième place au classement de la Premier League.

De l'autre côté, Liverpool compte 13 points et pointe à la cinquième place.

Liverpool a ouvert le score face à Brighton à la 17e minute par l'intermédiaire de Florian Wirtz, puis Alexander Isak a ajouté un deuxième but à la 21e minute.

À noter que Brighton possède la meilleure attaque de la Premier League cette saison, ses joueurs ayant inscrit 23 buts.







