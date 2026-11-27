Informations sur l'équipe

Brest, dirigé par Julien Lachuer, doit composer sans Kenny Lala, Brendan Chardonnet et Raphaël Le Guen, tous blessés. Aucune suspension n'est signalée côté finistérien.

Le Paris FC de Liam Rosenior est privé de Nhoa Sangui, blessé, et ne déplore aucune suspension. Aucune composition probable n'est disponible pour l'instant, et les informations seront mises à jour à l'approche du coup d'envoi.

Présentation du match

Ligue 1 - Journée 12 27 nov. 2026 - 14:45 Stade Francis le Ble

Brest accueille le Paris FC au Stade Francis-Le Blé, en Ligue 1, pour une rencontre qui oppose le sixième au deuxième du classement.

Les hommes de Julien Lachuer arrivent avec de la confiance. Ils ont gagné trois de leurs cinq derniers matchs de championnat, dont un succès 1-0 à Strasbourg lors de leur dernière sortie.

Avant cela, Brest avait battu Lyon 2-0 à domicile et Lorient 2-0 à l'extérieur. Seule la défaite contre Nice (2-1) est venue troubler cette série.

Le Paris FC se présente avec un statut bien différent. L'équipe de Liam Rosenior est deuxième et vient de s'imposer 4-0 contre Angers.

Elle reste sur quatre victoires en cinq rencontres, avec des succès contre Monaco (3-1) et à Auxerre (1-0). Le seul revers récent date de la défaite 2-1 à Lens.

Brest devra aussi se souvenir de la dernière confrontation en championnat, remportée 4-0 par les Parisiens en mai dernier.

Voici toutes les informations pour suivre Brest – Paris FC en direct.

La forme

Brest compte trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matchs de Ligue 1. Sa dernière rencontre s'est soldée par une victoire 1-0 à Strasbourg, après un succès 2-0 contre Lyon et un autre 2-0 à Lorient.

Le bilan offensif affiche 7 buts marqués pour 3 encaissés, avec trois clean-sheets consécutifs avant la défaite 2-1 contre Nice puis le nul 1-1 contre Lille.

Le Paris FC affiche quatre victoires et une défaite sur la même période. Il vient de battre Angers 4-0, après un succès 1-0 à Auxerre et un 3-1 contre Monaco. Il a perdu 2-1 à Lens et s'est imposé 4-3 à Rennes. Au total, les Parisiens ont marqué 14 buts et en ont encaissé 6, avec deux clean-sheets d'affilée lors des deux derniers matchs.

L'historique des confrontations

Lors du dernier duel, en Ligue 1 le 3 mai 2026, le Paris FC s'est imposé 4-0 contre Brest. Les Parisiens avaient déjà gagné 2-1 en Bretagne en septembre 2025.

Sur les cinq confrontations recensées, le bilan est équilibré : deux victoires partout et un match nul. Le Paris FC a inscrit 7 buts, contre 4 pour Brest.

Le classement

En Ligue 1, Brest occupe actuellement la 6e place du classement, tandis que le Paris FC est 2e.