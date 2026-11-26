Comment regarder Brest - Paris FC avec un VPN

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Présentation du match

Ligue 1 - Journée 12 27 nov. 2026 - 14:45 Stade Francis le Ble

Brest reçoit le Paris FC au stade Francis-Le Blé pour une rencontre de Ligue 1 entre deux équipes en forme ces derniers temps.

L’équipe de Julien Lachuer aborde ce match après avoir remporté trois de ses cinq dernières rencontres de championnat. Sa plus récente victoire, obtenue 1-0 à Strasbourg le 21 novembre, a porté à trois sa série de succès consécutifs sans encaisser de but.

Brest occupe la sixième place du classement et affiche une défense bien organisée. Lyon et Lorient ont tous deux été battus 2-0 plus tôt ce mois-ci.

Le Paris FC arrive dans une forme encore meilleure. L’équipe de Liam Rosenior est deuxième de Ligue 1 après sa victoire 4-0 à domicile contre Angers le 22 novembre.

Ce résultat faisait suite à des victoires à l’extérieur contre Auxerre et à domicile contre Monaco : les visiteurs restent donc sur trois succès consécutifs. Ils ont aussi marqué beaucoup de buts, notamment lors d’une victoire 4-3 contre Rennes en octobre.

Le Paris FC avait battu Brest 4-0 lors de leur dernière confrontation, en mai, ce qui donne un enjeu supplémentaire à la rencontre pour les Brestois. Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre le match.

Les informations officielles concernant la diffusion de Brest - Paris FC ne sont pas disponibles pour le moment. La chaîne TV et les modalités de diffusion en streaming seront précisées une fois les détenteurs des droits confirmés.

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