Coupe du monde - Grp. C New York/New Jersey Stadium

Le coup d’envoi de la rencontre Brésil – Maroc sera donné le 13 juin 2026 à 22h00 GMT (18h00 EST).

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Brésil - Maroc : le contexte de la rencontre

Le coup d’envoi, à East Rutherford, s’annonce crucial pour deux formations déterminées à s’imposer dans un groupe très disputé. Sous la pression de tout un pays, le sélectionneur brésilien Carlo Ancelotti doit prouver que son système de jeu direct, axé sur l’attaque des espaces, peut tenir la route sur la scène mondiale malgré le poids des attentes historiques. Il affrontera une équipe marocaine déterminée et expérimentée, menée par Mohamed Ouahbi, un stratège fraîchement nommé, qui prend les commandes d’une génération talentueuse désireuse de rééditer, voire de surpasser, son parcours historique jusqu’en demi-finale il y a quatre ans. Disputé devant un public mondial en délire au New York New Jersey Stadium, un stade ultramoderne, ce match a tout pour devenir un classique instantané de la Coupe du monde.

Avec l’Écosse, poids lourd du tournoi, et une sélection haïtienne très énergique qui les attendent dans le Groupe C, tout faux pas dès la première journée pourrait s’avérer catastrophique. Pour le Brésil, il s’agit de confirmer sa suprématie, d’effacer ses récentes difficultés de qualification et de valider sa progression technique sous la houlette de son premier sélectionneur étranger depuis des décennies. Pour le Maroc, ce match marque le début d’une nouvelle ère, symbolisant la transition d’un bloc défensif très apprécié vers un modèle tactique plus audacieux, prêt à défier l’élite mondiale. Sous les projecteurs du New Jersey, la pression d’un match d’ouverture transformera la pelouse en une véritable cocotte-minute, où endurance tactique et capacité à décomposer l’espace dicteront largement qui repartira avec les trois précieux points.

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Le parcours vers la Coupe du monde de la FIFA 2026

Le parcours du Brésil vers l’Amérique du Nord

Le parcours du Brésil vers la Coupe du monde 2026 a été tout sauf facile, le pays ayant dû traverser un cycle de qualification de la CONMEBOL très mouvementé qui a finalement conduit à un changement massif au niveau de l’encadrement. La Seleção a d’abord connu des difficultés lors des premiers tours des qualifications sud-américaines, subissant des revers historiques, notamment une humiliante défaite 4-1 face à son rival argentin sous l’ancienne direction, qui l’a fait dégringoler au classement.

Le tournant intervient avec la nomination retentissante du sélectionneur italien Carlo Ancelotti, chargé de transformer le talent brut en un collectif structuré. À son arrivée, le Brésil est quatrième avec 21 points. Sous son leadership, la Seleção stabilise sa campagne, affiche une solidité tactique retrouvée et obtient les résultats nécessaires lors des dernières fenêtres de 2025 pour consolider sa cinquième place. En décrochant leur billet pour l’Amérique du Nord, les quintuples champions du monde ont préservé leur record de participations ininterrompues à la Coupe du monde et se donnent l’occasion de prendre leur revanche sous les projecteurs du New Jersey.

La qualification magistrale du Maroc

De leur côté, les Lions de l’Atlas ont validé leur ticket pour la phase finale de 2026 grâce à une campagne de qualification africaine parfaite et dominatrice. Portés par l’élan psychologique de leur historique quatrième place au Qatar en 2022, les Marocains ont transformé leurs éliminatoires de la CAF en une démonstration de suprématie continentale.

Sous la houlette de Walid Regragui, le Maroc a dominé le groupe E en enchaînant huit victoires en huit matches, étouffant ses adversaires par un équilibre parfait entre solidité défensive et projection rapide sur les ailes. Malgré la démission surprise de Regragui en mars 2026, qui souhaitait laisser le groupe évoluer naturellement, l’équipe d’élite qu’il a façonnée a conservé toute sa force. Son successeur, Mohamed Ouahbi, a pris les commandes d’une équipe déjà rodée, qui a poursuivi sa lancée jusqu’à valider mathématiquement, très tôt, son statut de meilleure formation africaine.

Brésil vs Maroc : actualités des équipes

Actualités de l'équipe du Brésil

Le sélectionneur Carlo Ancelotti a finalisé une liste de 26 joueurs de haut vol, largement articulée autour d’un noyau redoutable de champions d’Europe. Le principal sujet de conversation à l’approche du match d’ouverture concerne la star Neymar Jr. : son retour sur la scène de la Coupe du monde après deux ans et demi d’absence a été assombri par un léger œdème musculaire contracté avec Santos. Le staff médical le gère de façon individualisée afin qu’il demeure avec le groupe tout en étant éventuellement préservé pour les phases finales.

En l’absence temporaire de la star, les clés de l’attaque ont été confiées à la vedette du Real Madrid Vinicius Junior et à l’ailier en pleine forme du FC Barcelone Raphinha. Ancelotti a publiquement salué Raphinha comme le meilleur atout au monde pour exploiter les espaces en profondeur, laissant entendre qu’il l’alignera dans un rôle offensif et polyvalent au milieu de terrain. En défense, Marquinhos, finaliste de la Ligue des champions, porte le brassard de capitaine et s’associe au défenseur central d’Arsenal Gabriel Magalhães pour assurer la charnière centrale.

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Actualités de l'équipe du Maroc

Le Maroc aborde la compétition sous la direction de Mohamed Ouahbi, propulsé à la tête de l’équipe A après avoir mené les U20 au titre mondial en 2025. Aucune blessure n’est à signaler après une victoire 2-1 contre le Kosovo en amical, ce qui lui permet d’aligner un onze expérimenté et bien rodé.

La principale surprise de la sélection est l’intégration des jeunes protégés d’Ouahbi chez les U20, Othmane Maamma et Yassir Zabiri, même si les deux devraient apporter leur dynamisme en sortant du banc. Achraf Hakimi, l’arrière droit de classe mondiale du Paris Saint-Germain, demeure le pilier structurel incontesté de l’équipe, appelé à ancrer le bloc défensif tout en initiant les offensives sur l’aile.

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Profils des entraîneurs et philosophies tactiques

Carlo Ancelotti (Brésil)

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Considéré comme l’un des entraîneurs les plus brillants et les plus titrés de l’histoire du football, Carlo Ancelotti fait ses débuts très attendus dans une compétition internationale en tant que premier entraîneur étranger de renom à prendre les rênes du Brésil depuis des décennies. Ce tacticien italien est un expert des relations avec les joueurs et de la fluidité structurelle ; il met en place un système conçu pour offrir une liberté créative maximale à ses attaquants tout en imposant une responsabilité défensive absolue.

Il déploie un 4-2-3-1 équilibré, capable de se transformer en une redoutable arme de contre-attaque verticale. Il exige de ses milieux qu’ils se projettent aussitôt vers l’avant après la récupération du ballon, évitant les longues séquences de possession latérale pour frapper dans les espaces derrière la défense adverse. Son principal défi, à East Rutherford, sera de s’assurer que son double pivot protège bien la défense lorsque ses arrières latéraux, portés vers l’offensive, montent haut sur le terrain.

Mohamed Ouahbi (Maroc)

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Entré en fonction chez les A seulement trois mois avant la compétition, le Belge de 49 ans est réputé pour ses ajustements tactiques audacieux et son goût pour l’intégration des jeunes. Après avoir mené les Lionceaux à un titre mondial historique, il privilégie un jeu dynamique axé sur la possession et la surpopulation des ailes.

Tout en préservant l’identité défensive compacte et le bloc bas qui ont fait la renommée du Maroc en 2022, il a progressivement instauré un schéma offensif plus vertical. Il privilégie un milieu de terrain à trois joueurs très athlétiques pour presser agressivement les seconds ballons, avant d’exploiter des combinaisons rapides entre ses arrières latéraux et ses ailiers inversés afin de transpercer les lignes adverses, offrant ainsi un jeu plus expansif que son prédécesseur.

Effectifs de 26 joueurs pour la Coupe du monde

Effectif du Brésil pour la Coupe du monde

Gardiens : Alisson, Ederson, Weverton

Défenseurs : Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Roger Ibañez, Léo Pereira, Marquinhos, Wesley

Milieux de terrain : Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo Santos, Fabinho, Lucas Paquetá

Attaquants : Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar Junior, Raphinha, Rayan, Vinicius Junior

Sélection du Maroc pour la Coupe du monde

Gardiens : Yassine Bounou, Munir El Kajoui, Ahmed Reda Tagnaouti

Défenseurs : Noussair Mazraoui, Anass Salah-Eddine, Youssef Belammari, Achraf Hakimi, Zakaria El Ouahdi, Nayef Aguerd, Chadi Riad, Redouane Halhal, Issa Diop

Milieux de terrain : Samir El Mourabet, Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Ismael Saibari

Attaquants : Abde Ezzalzouli, Chemsdine Talbi, Soufiane Rahimi, Ayoub El Kaabi, Brahim Díaz, Gessime Yassine, Ayoube Amaimouni

Les duels clés du match Brésil - Maroc

Vinicius Junior contre Achraf Hakimi : un duel de classe mondiale, digne d’un match de grande envergure, sur l’aile. Vinicius Junior arrive avec la volonté d’affirmer son statut de candidat au Ballon d’Or, en utilisant la vitesse fulgurante de ses dribbles pour isoler les défenseurs dans des situations de 1 contre 1. Il se heurtera toutefois à Achraf Hakimi, l’un des rares arrières latéraux au monde à posséder la vitesse de récupération, la puissance physique et l’intelligence tactique nécessaires pour suivre le Brésilien pas à pas. Quel que soit le vainqueur de ce duel explosif, l’issue pourrait redessiner les équilibres du Groupe C.

Raphinha face au bloc axial marocain : Ancelotti a demandé à son joueur d’évoluer près de la ligne défensive pour exploiter les intervalles verticaux. Les sentinelles marocaines, emmenées par Sofyan Amrabat, devront donc couper les angles de passe et empêcher la star du FC Barcelone de se retourner pour lancer les ailiers brésiliens.

Gabriel Magalhães contre Youssef En-Nesyri : un duel aérien et physique dans la surface de réparation. L’avant-centre marocain, infatigable, excelle sur les centres et met sous pression les défenseurs par son volume de jeu. Le Gunner devra faire valoir son sens du placement et sa puissance pour imposer sa loi et priver le Maroc d’occasions sur coups de pied arrêtés ou sur centres.

Actualités des équipes et compositions

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Conditions des équipes et groupes Formes





Face-à-face

BRÉ Dernier match MAR 0 0 Nul 1 Maroc 2 - 1 Brésil 1 Buts marqués 2 Match à plus de 2,5 buts 1/1 Les deux équipes ont marqué 1/1





Classement



