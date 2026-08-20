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Bras de fer discret : Al Ahly menace Fabrizio Romano et le contraint à faire marche arrière

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Le journaliste italien s'est incliné face au club saoudien

Le journaliste saoudien Walid Al-Farraj a révélé un conflit larvé qui a opposé le club d'Al-Ahli au journaliste italien spécialisé dans les informations de transferts, Fabrizio Romano.

Al-Farraj a déclaré, dans des propos tenus lors de l'émission « Rotana Sport avec Walid » : « Il est vrai qu'Al-Ahli connaît des problèmes, mais la mobilisation et l'énergie négative qui ont entouré le club au cours de la période écoulée sont effrayantes. »

Il a expliqué : « Le twittos Fabrizio Romano, par exemple, a publié un tweet dans lequel il affirmait qu'Al-Ahli avait recruté l'Ukrainien Artem Bondarenko, milieu de terrain du Shakhtar Donetsk, pour 18 millions d'euros de montant fixe, plus un million d'euros de bonus. »

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Il a ajouté : « La transaction s'est conclue à seulement 6 millions d'euros, plus un million d'euros de bonus. C'est pour cela que Fabrizio a supprimé le tweet, car Al-Ahli l'avait menacé de publier un communiqué démentant ses propos. Il a eu peur et a supprimé le tweet. »

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Il a conclu : « Cet homme est l'un des principaux outils utilisés pour faire pression sur les clubs, en recourant aux agents, et en collaboration avec certains dirigeants et personnalités étrangères présents dans les clubs saoudiens. »

À noter qu'Al-Ahli est désormais proche de recruter Bondarenko, afin de remplacer l'Ivoirien Franck Kessié, qui a quitté l'équipe à l'expiration de son contrat à la fin de la saison dernière.

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