Comment regarder Brann - AGF avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN situé dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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Avant-match

Ligue Conférence - Journée 4 26 nov. 2026 - 12:45 Brann Stadion

Brann reçoit AGF au Brann Stadion, à Bergen, en Ligue Conférence. Le club norvégien veut capitaliser sur sa bonne position dans la phase de ligue.

L’équipe d’Eirik Horneland aborde la rencontre sans défaite lors de ses cinq derniers matchs, avec trois victoires et deux nuls. Elle s’est récemment imposée 4-3 sur le terrain de KFUM en Eliteserien.

Brann occupe la sixième place du classement de la Ligue Conférence. Son match nul 1-1 contre St.Truiden plus tôt ce mois-ci a montré sa capacité à prendre des points en Europe, même s’il a encaissé au moins un but lors de chacun de ses cinq derniers matchs, à l’exception de sa victoire en Coupe à Grorud.

AGF, entraîné par Jakob Poulsen, se rend à Bergen en tant que 24e du classement. Le club a fait preuve de résistance ces dernières semaines et s’est imposé 2-1 contre Lyngby en Superliga il y a quelques jours.

Ce succès faisait suite à une victoire 2-0 contre AC Horsens et à un match nul sans but face à Braga en Ligue Conférence. L’équipe de Poulsen compte trois victoires sur ses cinq derniers matchs.

L’écart entre les deux équipes au classement de la phase de ligue ajoute de l’intérêt à cette rencontre : Brann cherche à consolider sa position, tandis qu’AGF a besoin de points. Voici comment suivre le match.

Les informations officielles concernant la diffusion de Brann - AGF ne sont pas encore disponibles. La chaîne TV et les modalités de diffusion en streaming seront précisées dès leur confirmation.

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