Julian Brandt attend avec impatience ses premières retrouvailles avec Peter Bosz en tant que joueur de l’Ajax. La recrue fraîchement arrivée à Amsterdam a travaillé avec l’actuel entraîneur du PSV au Bayer Leverkusen et est restée en contact avec lui quasiment chaque année depuis, raconte-t-il dans un entretien accordé à Voetbal International et De Telegraaf.

« J’ai joué sous les ordres de Peter Bosz au Bayer Leverkusen et je l’apprécie vraiment énormément. J’aime son style », raconte Brandt. Le milieu de terrain allemand garde de très bons souvenirs de sa collaboration avec le technicien néerlandais.

Même après leur période commune à Leverkusen, le contact est resté intact. « Depuis, nous avons eu des contacts chaque année, y compris quand Peter était à Lyon, par exemple. C’est une très bonne personne, mais aussi un entraîneur exigeant. »

Bosz et Brandt vont se retrouver cette saison, mais cette fois comme adversaires en Eredivisie. « Début septembre, nous serons face à face, ce sera beau », a déclaré l’international allemand aux 48 sélections.

« Peter a aussi travaillé ici à Amsterdam, bien sûr, et il a aussi travaillé avec Jordi (au Maccabi Tel Aviv israélien, NDLR), donc c’est un petit monde ! »

Selon l’Allemand, il n’est pas question de rivalité personnelle entre les deux hommes. « Le monde du football est petit. Peter est une personne formidable, donc je pense qu’il est surtout heureux pour moi », poursuit Brandt. « Mais c’est aussi évidemment un entraîneur ambitieux qui veut être champion avec le PSV pour la quatrième fois d’affilée. C’est logique. Il travaille dur pour cela. »

Brandt n’a pas demandé conseil à Bosz avant son transfert à l’Ajax. « Je ne l’ai pas spécialement interrogé sur l’Ajax, car quand j’ai parlé avec Jordi et Míchel, cela m’a suffi. » Depuis sa signature à Amsterdam, Brandt et Bosz n’ont d’ailleurs plus eu de contact.

Cela changera probablement lorsque l’Ajax et le PSV s’affronteront en septembre. « Quand l’Ajax et le PSV se rencontreront en septembre, j’ai hâte de le revoir. Il n’est absolument pas question d’hostilité. »