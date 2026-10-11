Bouwman réagit pour la première fois à l’incident avec Van Bommel lors d’Ajax - PSV

Aaron Bouwman a réagi pour la première fois à la charge de Ruben van Bommel, qui a contraint le défenseur de l’Ajax à plusieurs semaines de rééducation. Bouwman a fait son retour samedi contre le NEC, qui est reparti avec un point de son déplacement à la Johan Cruijff ArenA.

Bouwman est entré en jeu à la 72e minute sur décision de l’entraîneur Míchel. « Je suis heureux de pouvoir à nouveau être sur le terrain », s’est réjoui le défenseur central de l’Ajax après la rencontre au micro d’ESPN.

À seulement dix-neuf ans, Bouwman s’était blessé début septembre après un tacle appuyé de Van Bommel. L’ailier du PSV avait échappé à un carton rouge et l’incident avait suscité beaucoup d’agitation lors de ce choc, perdu 1-3 par l’Ajax.

Bouwman a raconté comment se sont déroulées pour lui les cinq dernières semaines. « Je l’ai vécu tout à fait normalement. Il fallait simplement me concentrer sur mon retour et sur ma récupération. Je suis heureux de pouvoir être à nouveau ici. Ces dernières semaines, j’ai beaucoup travaillé pour revenir en force. »

Le jeune joueur de l’Ajax assure jouer sans douleur. « Le plus gênant, c’était une contusion pulmonaire avec la respiration. Je n’avais encore jamais eu ça, donc c’est aussi quelque chose de nouveau. Je m’en suis bien sorti maintenant. Il n’y a plus rien. »

Prochains matchs HAS Ligue Conférence 12:45 AJX

Bouwman a désormais définitivement tourné la page sur l’incident avec Van Bommel. « J’ai complètement laissé ça derrière moi maintenant et je ne ressens pas vraiment le besoin d’en parler davantage. Je suis heureux de pouvoir à nouveau fouler la pelouse. C’est arrivé, et c’est comme ça. »