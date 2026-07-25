Bouleversement au Wydad : l'ancien entraîneur d'Al-Nassr aux commandes du nouveau projet

Le Wydad a commencé à poser les premières pierres de son nouveau projet, après l'élection d'Ibrahim El Asri à la présidence du club. Tous les regards se tournent désormais vers une série de décisions attendues qui définiront les contours de l'équipe lors de la saison prochaine, à commencer par l'annonce du nouvel entraîneur, ainsi que les mouvements sur le marché des transferts destinés à renforcer les rangs du club afin de lui permettre de retrouver sa place sur les podiums.

Le Wydad s'apprête à annoncer, dans les prochaines heures, l'arrivée du nouvel entraîneur de l'équipe première, par la voix du président récemment élu, Ibrahim El Asri.

La direction du club a arrêté son choix sur un entraîneur étranger, après avoir sondé au cours des dernières heures plusieurs parties quant à la possibilité de confier la mission à un entraîneur marocain, avant que la décision ne soit finalement tranchée en faveur de l'option étrangère.

Le site marocain «Le Site Info Sport» a confirmé que l'Uruguayen Daniel Cariño sera le nouveau directeur technique du Wydad, en vertu d'un contrat d'une saison, au cours duquel il sera accompagné d'un staff technique complet.

Le rapport a ajouté que Cariño fait l'unanimité au sein des différentes composantes du club, et que son nom figurait déjà dans le programme électoral d'Ibrahim El Asri lors de sa campagne pour la présidence du Wydad, ce qui reflète la grande confiance accordée à ses qualités et à son expérience.

L'entraîneur uruguayen possède un palmarès remarquable, puisqu'il a déjà mené Al-Nassr au titre de champion du championnat saoudien, en plus d'expériences d'entraîneur notables dans la région arabe.

Le dossier Younes Eddahmani

Sur le plan des transferts, le Wydad se trouve désormais devant une nouvelle opportunité de recruter l'une des principales vedettes du championnat marocain, après le retour au premier plan des négociations concernant le joueur Younes Eddahmani.

« Le Site Info Sport » a indiqué que l'un des anciens candidats à la présidence du Wydad était entré dans des négociations avancées avec Eddahmani avant les élections, mais que sa défaite dans la course à la présidence a entraîné l'arrêt des négociations, malgré le désir du joueur de porter le maillot du club.

La même source a précisé qu'un certain nombre d'acteurs du club ont demandé au nouveau président, Ibrahim El Asri, de reprendre les négociations avec Eddahmani, compte tenu de la conviction quant à ses qualités techniques et à sa capacité à apporter le plus escompté, ainsi que de son désir manifeste de rejoindre le Wydad.

Le mercato estival actuel devrait connaître une grande activité au sein du Wydad, où la nouvelle direction cherche à conclure plusieurs transferts afin de renforcer les différents postes, dans le but de bâtir une équipe solide capable de rivaliser fortement pour les titres et de ramener le club sur les podiums après la période écoulée.