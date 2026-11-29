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Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, a dévoilé la composition de son équipe pour affronter Manchester City à l'Emirates Stadium, ce dimanche soir, en clôture de la 12e journée de Premier League.

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La composition d'Arsenal réserve une surprise avec l'absence de Declan Rice, star du milieu de terrain du club londonien, qui ne figure pas non plus sur le banc des remplaçants.

Kai Havertz mène l'attaque d'Arsenal, épaulé par le trio Martin Ødegaard, Noni Madueke et Christos Tzolis, tandis que le gardien David Raya est titulaire, malgré les doutes qui entouraient sa participation après sa blessure lors du match contre Newcastle la journée précédente.

La composition d'Arsenal est la suivante :

Gardien : Raya.

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Défense : Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori.

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Milieu : Guimarães, Merino, Ødegaard.

Attaque : Madueke, Tzolis, Havertz.

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De l'autre côté, le jeune international marocain Ayoub Bouaddi dirige le milieu de terrain de Manchester City pour ce choc à l'Emirates, après avoir inscrit son premier but avec les Citizens lors du dernier match, face à Naples en Ligue des champions.

Erling Haaland mène l'attaque de City, épaulé par le trio Enzo Fernández, Iliman Ndiaye et Jérémy Doku.

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La composition de Manchester City, dirigé par l'entraîneur Enzo Maresca, est la suivante :

Gardien : Donnarumma.

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Défense : Nunes, Khusanov, Guéhi, Gvardiol.

Milieu : Anderson Bouaddi, Enzo Fernández.

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Attaque : Doku, Ndiaye, Haaland.

Arsenal occupe la tête du classement de la Premier League avec 28 points, six de plus que Manchester City, troisième.

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City traverse une période nettement difficile ces derniers temps, n'ayant remporté aucune de ses quatre dernières journées de Premier League.