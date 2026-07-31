Olivier Létang, le président du club français de Lille, a ouvert le feu sur les rumeurs circulant au sujet d'un transfert imminent du milieu de terrain marocain Ayoub Bouaddi vers Manchester City, en Angleterre, démentant catégoriquement l'existence de tout accord proche entre les deux clubs, tout en reconnaissant dans le même temps qu'il serait difficile de refuser une offre exceptionnelle susceptible d'atteindre des niveaux record.

Lors d'une conférence de presse tenue vendredi soir pour présenter le nouveau défenseur Tanguy Nianzou et annoncer la prolongation du contrat de Nabil Bentaleb, Létang a tranché le débat autour de l'avenir de son jeune joueur, selon les propos rapportés par la chaîne française RMC Sport.

Létang a déclaré sur un ton catégorique : « La situation d'Ayoub est exactement telle que je l'ai décrite précédemment, rien n'a changé », avant de préciser : « Je le dis depuis des semaines, aucun club intéressé n'est parvenu à un accord définitif avec nous, et il est vraiment surprenant de voir comment certaines rumeurs se sont répandues au sujet d'un échange avec un club qui porte le bleu ciel », en référence évidente à Manchester City.

Le président du club nordiste a ajouté : « Non, ce n'est absolument pas vrai ! Il y a bien un intérêt de la part de très grands clubs, et comme je l'ai indiqué précédemment, peu sont ceux qui peuvent se permettre le coût d'Ayoub à l'heure actuelle, mais il n'y a aucune autre évolution à signaler. »

Des offres insuffisantes

Malgré son démenti des rumeurs, Létang a révélé que le club avait reçu des offres concrètes de grands clubs européens pour s'attacher les services du joueur âgé de 18 ans, mais il a assuré que ces offres n'étaient pas à la hauteur des ambitions de Lille. Il a affirmé clairement : « Oui, des offres concrètes ont été présentées, mais elles n'étaient pas satisfaisantes, car Ayoub est un joueur extrêmement important pour nous. »

Il a insisté sur le fait que « la seule vérité aujourd'hui, c'est que Bouaddi est un joueur du club de Lille à 100 % », tout en souriant lorsqu'il a confirmé l'attachement de l'équipe à son jeune joueur vedette, qui pourrait disputer avec eux la Ligue des champions la saison prochaine sous la direction du nouvel entraîneur Davide Ancelotti.

Létang a démenti catégoriquement toute possibilité de voir le joueur rester à Lille sous forme de prêt en cas de transfert, affirmant que toute opération serait soit un transfert définitif, soit un maintien complet.

Le seuil des cent millions d'euros

Dans un rare moment de franchise, le président de Lille n'a pas exclu la possibilité de vendre Bouaddi si l'offre atteignait des niveaux exceptionnels, malgré la stabilité financière relative que le club a retrouvée après avoir surmonté la crise des droits de retransmission télévisée du championnat français et les dettes laissées par l'ancien président Gérard Lopez.

Létang a déclaré, alors que la presse le pressait au sujet du seuil des cent millions d'euros : « Il faut être réaliste, et il y a des montants qu'il serait, premièrement, une erreur de ne pas anticiper, et deuxièmement, de ne pas conclure une telle opération à ce moment-là. » Il a ajouté : « Dans tout transfert, il y a trois parties : les deux clubs et le joueur, et les souhaits du joueur comptent aussi. »

Il a conclu ses propos en affirmant : « C'est pourquoi ces discussions doivent rester confidentielles entre Ayoub et moi, et il n'est pas nécessaire d'en parler publiquement ici. »