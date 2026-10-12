Sven Botman a inscrit un but fabuleux lundi pour Newcastle United. Cela n’a toutefois pas suffi : les visiteurs se sont lourdement inclinés 4-1 sur la pelouse du promu Coventry City.

Botman n’a laissé aucune chance au gardien de Coventry, Carl Rushworth, d’une frappe puissante à l’entrée de la surface de réparation. Ce but a permis à Newcastle de réduire l’écart, avant que l’équipe ne concède une lourde défaite en fin de match.

Le Néerlandais était titulaire en défense centrale face à Coventry, aux côtés de l’international anglais Malick Thiaw. Sean Steur est resté sur le banc pendant 90 minutes dans le camp des vaincus. Milan van Ewijk a disputé toute la rencontre au poste de latéral droit pour l’équipe à domicile.

Newcastle reprend donc mal après la trêve internationale et occupe provisoirement la onzième place de Premier League. Coventry, entraîné par Frank Lampard, s’impose pour la deuxième fois cette saison et se classe quatorzième.

Le principal problème de Newcastle semble être sa défense. L’équipe a encaissé pas moins de treize buts en six matches. De l’autre côté du terrain, la formation de milieu de tableau a marqué dix fois jusqu’à présent en Premier League.