Peter Bosz a réagi de manière surprenante, samedi soir, à l’excuse avancée par Sven Mijnans pour son carton rouge contre ADO La Haye. Après la défaite inattendue du PSV (2-1), Hans Kraay junior a rapporté à l’entraîneur que le milieu de terrain avait été très gêné par le soleil.

Le PSV s’est incliné contre toute attente sur le terrain d’ADO La Haye samedi après-midi, malgré une ouverture du score rapide. Mijnans a marqué d’une belle frappe à la 21e minute, mais a reçu un deuxième carton jaune à la 43e après un tacle en retard sur Pascal Mulder.

Après la rencontre, Kraay a demandé à Bosz sur ESPN ce qu’il reprochait au milieu de terrain. « Je ne parle jamais vraiment en termes de reproches », a répondu l’entraîneur, avant de préciser ce qu’il pensait de l’action : « Je trouve qu’il prend un deuxième carton jaune stupide. »

Kraay a alors rapporté l’explication étonnante donnée par Mijnans après le match. « C’est précisément sur cette dernière portion que je cours au soleil… », a déclaré le milieu offensif du PSV.

Bosz a semblé ne pas savoir quoi faire de cette explication. « Il a été très gêné par le soleil ? », a répété l’entraîneur. Après un long silence, il a finalement lâché un seul mot, avec un sourire : « OK. »

L’entraîneur du PSV en est resté là, sans revenir sur le fond de l’excuse de son milieu de terrain. Son long silence et son sourire éloquent ont toutefois rendu sa réaction surprenante, d’autant qu’il venait de qualifier de « stupide » le deuxième carton jaune de Mijnans.

Le carton rouge s’est finalement révélé coûteux pour le PSV, qui menait encore 0-1 à la pause. Bosz n’a toutefois pas voulu attribuer la défaite à cette expulsion. « Nous pouvons faire mieux. Même à onze, je trouve », a estimé l’entraîneur, avant de se montrer clair sur le résultat : « Mais, tout compte fait, nous ne devons évidemment pas perdre contre ADO. Ni à onze, ni à dix. »