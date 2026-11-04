Le PSV reprend la phase de groupes de la Ligue des champions mercredi face au Club Bruges. Peter Bosz sait quels onze joueurs débuteront au Philips Stadion. Ce choc européen à Eindhoven commencera à 21 h 00.

Matej Kovar gardera les buts face au grand club belge. Sergiño Dest débutera sur le côté droit, tandis que Filip Kostic remplacera Yarek Gasiorowski au poste d’arrière gauche. Lutsharel Geertruida et Armando Obispo formeront la charnière centrale du PSV.

Mauro Júnior devra assurer l’équilibre au milieu de terrain. Kodai Sano est devenu incontournable dans ce secteur, tandis que Guus Til sera le joueur le plus avancé du milieu du PSV.

En attaque, Ivan Perisic sera chargé d’alimenter le jeu depuis la droite, tandis que Ruben van Bommel occupera le flanc gauche. Sven Mijnans sera le point d’appui du PSV en première ligne. Ricardo Pepi est entré en jeu samedi contre Willem II et a marqué, mais il débutera de nouveau sur le banc face à Bruges.

Composition du PSV : Kovar ; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic ; Mauro, Sano, Til ; Perisic, Mijnans, Van Bommel

Composition du Club Bruges : Sommer ; Sabbe, Spileers, Mechele, Seys ; Potts ; Forbs, Vetlesen, Vanaken, Virgili ; Tresoldi.