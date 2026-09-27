Jan Boskamp est dithyrambique au sujet de Mika Godts après la prestation de l’ailier belge face à l’Italie (victoire 0-2) en Ligue des nations. Le consultant dit également son dégoût face au fait que Godts ait été écarté l’été dernier pour la Coupe du monde.

« C’est toujours une honte que ce garçon n’ait pas été autorisé à aller à la Coupe du monde. La façon dont il marque ce but, c’est quand même de la classe mondiale, non ? La manière dont il a laissé glisser ces Italiens avant de conclure tranquillement. Quel régal, mon gars ! », s’enthousiasme Boskamp dans un entretien accordé à Het Nieuwsblad.

« Ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne gagne aussi une place de titulaire indiscutable au PSG », poursuit un Boskamp dithyrambique, qui réagit à l’idée que les supporters belges ne découvrent Godts que maintenant. « Eh bien, dans ce cas, vous devriez avoir tout autant honte que Rudi Garcia. En Belgique, à propos de Godts, on entendait toujours qu’il ne jouait “que” en Eredivisie. »

« Mais tous ces buts et ces passes décisives ne tombent pas du ciel. Il a un tel sens du but. Avec Garcia, cela ne s’était pas encore exprimé en sélection, mais peut-être que le courant passe tout simplement mieux avec un entraîneur néerlandais comme Van Bommel », prédit l’ancien entraîneur, qui voit de beaux jours pour l’ancien Ajacide sous les ordres du sélectionneur néerlandais.

Là où Boskamp n’a que des compliments pour Godts, il se montre en revanche très critique envers Romelu Lukaku, entré en jeu. « Encore une entrée assez moyenne. Il a reçu deux ballons et il a raté son contrôle à deux reprises. Ce n’est pas totalement illogique : cela fait désormais plus d’un an qu’il n’a plus disputé un match complet. »

« À sa réaction lors de cette échauffourée avec Donnarumma, on voit qu’il n’est pas bien dans sa peau. Il se vexe beaucoup trop vite. L’ancien Lukaku était au-dessus de ce genre de choses. Espérons qu’on le reverra encore un jour », continue d’espérer Boskamp, en attendant des jours meilleurs pour l’attaquant de 33 ans de Fenerbahçe.

Enfin, Boskamp revient sur le baptême du feu de Xavi comme sélectionneur des Pays-Bas, qui a arraché un point in extremis contre l’Allemagne. « La manière dont ils ont inscrit cette égalisation dans le temps additionnel était grandiose. Tant la passe décisive de Van Bommel junior que la finition de Gakpo. C’était un régal, tout comme j’ai pris du plaisir devant la Belgique. C’est bien de voir tous ces nouveaux sélectionneurs apporter un vent de fraîcheur. »