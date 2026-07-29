Borussia Dortmund : Karetsas, ancien objectif de l’AC Milan, a terminé sa visite médicale, annonce imminente

Kostantinos Karetsas et le Borussia Dortmund, accord conclu et signé. Le talent grec a passé sa visite médicale ce matin avec le club allemand et a signé jusqu’en 2031. L’opération a été bouclée avec Genk sur la base de 35 millions d’euros fixes, plus des bonus liés à des objectifs et à des performances individuelles. Une nouvelle assurément négative pour l’AC Milan, qui avait longtemps pensé à l’un des talents les plus cristallins du paysage footballistique européen, mais qui n’a pas pu négocier concrètement car freiné par le blocage lié au transfert de Leao.