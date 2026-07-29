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Borussia Dortmund : Karetsas, ancien objectif de l’AC Milan, a terminé sa visite médicale, annonce imminente

Milan AC

Karetsas, ancien objectif de l’AC Milan, vient de signer le contrat qui le liera au Borussia Dortmund jusqu’en 2031

Kostantinos Karetsas et le Borussia Dortmund, accord conclu et signé. Le talent grec a passé sa visite médicale ce matin avec le club allemand et a signé jusqu’en 2031. L’opération a été bouclée avec Genk sur la base de 35 millions d’euros fixes, plus des bonus liés à des objectifs et à des performances individuelles. Une nouvelle assurément négative pour l’AC Milan, qui avait longtemps pensé à l’un des talents les plus cristallins du paysage footballistique européen, mais qui n’a pas pu négocier concrètement car freiné par le blocage lié au transfert de Leao.

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