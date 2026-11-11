Feyenoord a battu le FC Utrecht 3-2 mercredi lors d’un match amical disputé à huis clos. Gonçalo Borges a joué un rôle majeur pour le club de Rotterdam, avec un but et une passe décisive.

Borges a marqué dès la troisième minute. L’ailier a éliminé son défenseur d’un passement de jambes avant de trouver la lucarne. Borges et Reiss Nelson ont ensuite eu des occasions de doubler la mise, sans y parvenir.

Utrecht s’est accroché et a égalisé par Davy van den Berg, qui a trompé le gardien Liam Bossin d’une frappe puissante. Borges a tiré au-dessus juste avant la pause, et les deux équipes sont rentrées aux vestiaires sur le score de 1-1.

Feyenoord a repris l’avantage dix minutes après la pause. Très actif, Borges a adressé un centre à Pieter van Maarschalkerwaard. Quelques minutes plus tard, ce dernier a délivré la passe décisive à Theodoros Delianidis pour le 3-1.

Utrecht n’a pas baissé les bras et Dani de Wit a réduit l’écart à 3-2. Ce but est intervenu à la 87e minute, laissant peu de temps à Utrecht pour effacer totalement son retard. Feyenoord a tenu bon et décroché une courte victoire en amical.

Van Bronckhorst a profité de cette rencontre pour voir plusieurs joueurs à l’œuvre. Nelson et Shaqueel van Persie ont chacun disputé une mi-temps. Thijs Kraaijeveld, Tobias van den Elshout et Mats Deijl ont également eu du temps de jeu.

Feyenoord ne jouera pas ce week-end en raison de la trêve internationale. La Vriendenloterij Eredivisie reprendra le 21 novembre. L’Excelsior, autre club de Rotterdam, se déplacera ce jour-là à De Kuip.

Composition de Feyenoord : Bossin (46e Kastenmeier) ; Mahamud (75e Agboluaje), Schens (75e Pieterse), Kraaijeveld, Deijl ; Van den Elshout, Van Maarschalkerwaard (75e Rueck), Van Persie (46e Kessels) ; Borges (81e Onunta), Delianidis (81e El Boujjoufi), Nelson (46e Verdonk)

Composition du FC Utrecht : Gadellaa (46e Eppink) ; Horemans, Offerhaus, Blake (79e De Wit), Van Duijn (76e Omorowa), Medić, Kloosterboer (46e Ghaddari), Van den Berg, Agougil (76e Dundas), Amrabat (63e Stepanov), Kooy (46e Van Overeem).