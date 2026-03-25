Bonolis à propos de la course au titre : « Le Milan a une chance incroyable, Naples est une superbe équipe »

SportItalia a rencontré Paolo Bonolis, le supporter VIP de l'Inter. Le célèbre animateur de télévision donne son avis sur la course au Scudetto : « Les deux équipes m'inquiètent, dans le sens où ce sont deux superbes effectifs : Naples a été freiné par une série d'incidents fatals au cours de la saison, c'est une très belle équipe. J'apprécie énormément Hojlund et maintenant De Bruyne est de retour, Anguissa est de retour, McTominay est de retour : bref, c'est une sacrée équipe. Le Milan d'Allegri, que dire ? Il m'inquiète un peu moins pour l'effectif en soi, qui est d'ailleurs excellent, mais en même temps, ils ont une chance incroyable. Mais on ne commande pas la chance... Ce sont deux équipes importantes : six points, c'est beaucoup, et j'espère qu'elles sauront les gérer ».