Yassine Bounou, le gardien de l’équipe nationale du Maroc, a lancé un avertissement à ses futurs adversaires, les « Lions de l’Atlas », après avoir assuré la qualification pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Le portier marocain a affirmé que la sélection ne se souciait guère de l’identité de son prochain opposant, son unique objectif étant de poursuivre son parcours et d’enchaîner les victoires.

Les Lions de l’Atlas ont validé leur billet pour les 16es de finale grâce à une victoire 4-2 sur Haïti lors de la dernière journée de la phase de groupes, portant leur total à 7 points et terminant deuxièmes derrière le Brésil, meilleur attaquant du groupe.

Malgré la qualification en poche, le gardien a admis que les Lions de l’Atlas n’avaient pas été à leur meilleur niveau face à Haïti, pointant du doigt un départ laborieux.

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Le portier du club saoudien Al-Hilal a confié à la chaîne marocaine Al-Riyadiya : « Nous n’avons pas bien démarré le match contre Haïti, mais, au fil des minutes, nous avons redressé la barre et amélioré notre jeu. »

Il a ajouté : « Si nous voulons aller le plus loin possible dans cette Coupe du monde, nous ne devons pas nous préoccuper de l’identité de nos adversaires, mais nous devons battre toutes les équipes que nous affrontons. »

Le gardien a par ailleurs adressé un message de remerciement aux supporters marocains, dont le soutien, a-t-il souligné, se fait ressentir aussi bien dans les tribunes qu’en dehors.

Il a ajouté : « Nous remercions les supporters qui ne cessent de nous soutenir, et notre objectif est d’aller le plus loin possible dans cette Coupe du monde. »

Les Lions de l’Atlas, déjà qualifiés pour les huitièmes de finale, entendent désormais poursuivre leur aventure et inscrire un nouveau chapitre dans l’histoire du football continental lors des phases à élimination directe.