Bonne nouvelle pour Vitesse : l'avenir du club s'annonce prometteur

Bonne nouvelle pour Vitesse : ce vendredi matin, la Cour suprême a confirmé la validité de la décision du 3 septembre 2025 autorisant le club d’Arnhem à prendre part au championnat professionnel.

Cette décision marque une étape juridique décisive dans le bras de fer que le club livre depuis des mois avec la KNVB. L’avocat général près la Cour suprême a en effet recommandé de confirmer la suspension du retrait de la licence, prononcée en septembre par la cour d’appel d’Arnhem.

En conséquence, la décision de la cour d’appel demeure en vigueur et Vitesse conserve, pour l’instant, sa licence de club professionnel.

Réaction de Vitesse

Leclub réagit officiellement sur son site internet. Claudia Lap, présidente du Conseil de surveillance, prend la parole : « Il n’y a pas encore de vainqueur dans cette affaire, le temps reste notre pire ennemi. L’essentiel est que nous ne voulons pas jouer de manière provisoire, mais de façon définitive. »

« Pour cela, nous devons obtenir l’autorisation de changement de contrôle et une nouvelle licence. Depuis des mois, nous négocions intensément avec la KNVB et la Commission des licences. Ces discussions entrent dans leur phase finale. Nous espérons un dénouement rapide, car chaque semaine est décisive pour préparer sereinement la prochaine saison », poursuit Mme Lap.

Elle conclut sur une note d’espoir : « Nous considérons cela comme un signal juridique important et continuons à nous engager avec la même détermination pour assurer définitivement l’avenir de notre club. »

Au quotidien, le fonctionnement du club demeure inchangé : Vitesse poursuit sa quête de stabilité sportive, organisationnelle et financière, comme le rappelle le communiqué.