Le club londonien de Tottenham Hotspur a officialisé ce dimanche la prolongation de contrat de son milieu de terrain espagnol Pedro Porro pour plusieurs saisons supplémentaires, une décision qui traduit la confiance de la direction et du staff technique dans les capacités du joueur de 27 ans.

Dans un communiqué officiel publié sur son site internet, le club londonien a déclaré : « Nous sommes heureux d’annoncer que Pedro Porro a signé un nouveau contrat à long terme avec le club. »

L’entraîneur Roberto De Zerbi a souligné dans un communiqué officiel que Boro était « un joueur extrêmement important pour nous, qui a constamment démontré sa capacité à influencer les matchs, tant en défense qu’en attaque ».

L’entraîneur italien a salué le professionnalisme de l’Espagnol : « Outre ses qualités techniques, j’apprécie son état d’esprit. Il travaille chaque jour pour apprendre et progresser, et ce sont ces qualités qui permettent aux joueurs d’atteindre le plus haut niveau. »

Il a ajouté : « Il comprend le football avec beaucoup d’intelligence et apporte à l’équipe de l’énergie, de l’enthousiasme et une personnalité unique. » Concluant sur une note d’optimisme : « Ce nouveau contrat est une bonne nouvelle pour tout le monde au club. Nous croyons en Pedro, et je suis impatient de continuer à travailler avec lui et de l’aider à remporter encore plus de succès dans les années à venir. »