Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Al Hilal v Shabab Al Ahli Dubai - AFC Champions League EliteGetty Images Sport
GOAL
Traduit par

Bonne nouvelle concernant le retour du professionnel d'Al-Hilal

G. Martinelli
Al Hilal
Saudi Pro League
Brésil
Arabie saoudite

Un coup de pouce de taille pour Simone Inzaghi

Le Brésilien Gabriel Martinelli, joueur d'Al-Hilal, est aux portes d'un retour à l'entraînement collectif, après avoir bien avancé dans son programme de réathlétisation destiné à le remettre de la blessure musculaire qui l'a écarté de l'équipe au cours de la période passée.

Le journal « Arriyadiyah » a indiqué que le joueur progresse de manière positive dans le suivi de son programme de soins, tout en respectant le plan mis en place pour le préparer, et qu'il devrait rejoindre l'entraînement collectif à l'issue des vacances actuelles accordées aux joueurs d'Al-Hilal sur décision de l'entraîneur italien Simone Inzaghi.

Martinelli s'était blessé lors de la rencontre face à Al-Qadsiah, disputée le 23 octobre dernier dans le cadre de la 11e journée de la Roshn Saudi League, avant qu'Al-Hilal n'annonce via son compte officiel sur la plateforme « X » qu'il avait besoin d'un programme de soins et de réathlétisation s'étendant de 10 à 15 jours.

À lire aussi : Vidéo : Mustapha Hadji lâche une bombe : la star d'Al-Hilal n'a pas la confiance de Zidane pour cette raison

Prochains matchs
HIL

HIL

Saudi Pro League

20 nov. 2026

DIR

DIR

La blessure a contraint le joueur brésilien à manquer trois matchs d'Al-Hilal, face à Al-Shamal du Qatar et Shabab Al-Ahli des Émirats arabes unis en Ligue des champions d'Asie de l'élite, ainsi que la rencontre face à Al-Fateh dans le cadre de la Roshn Saudi League.

Martinelli profite de la trêve internationale actuelle pour achever son programme de réathlétisation, au moment où Inzaghi a décidé d'accorder aux joueurs des vacances d'une durée de 10 jours, après l'interruption des compétitions locales coïncidant avec les dates FIFA internationales.

Al-Hilal doit reprendre l'entraînement le 14 novembre courant, afin d'entamer les préparatifs de la reprise de la saison, dans l'attente de la situation de Martinelli et de sa disponibilité à rejoindre le groupe, après sa guérison.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google