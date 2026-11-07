Bonne nouvelle concernant le retour du professionnel d'Al-Hilal

Le Brésilien Gabriel Martinelli, joueur d'Al-Hilal, est aux portes d'un retour à l'entraînement collectif, après avoir bien avancé dans son programme de réathlétisation destiné à le remettre de la blessure musculaire qui l'a écarté de l'équipe au cours de la période passée.

Le journal « Arriyadiyah » a indiqué que le joueur progresse de manière positive dans le suivi de son programme de soins, tout en respectant le plan mis en place pour le préparer, et qu'il devrait rejoindre l'entraînement collectif à l'issue des vacances actuelles accordées aux joueurs d'Al-Hilal sur décision de l'entraîneur italien Simone Inzaghi.

Martinelli s'était blessé lors de la rencontre face à Al-Qadsiah, disputée le 23 octobre dernier dans le cadre de la 11e journée de la Roshn Saudi League, avant qu'Al-Hilal n'annonce via son compte officiel sur la plateforme « X » qu'il avait besoin d'un programme de soins et de réathlétisation s'étendant de 10 à 15 jours.

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La blessure a contraint le joueur brésilien à manquer trois matchs d'Al-Hilal, face à Al-Shamal du Qatar et Shabab Al-Ahli des Émirats arabes unis en Ligue des champions d'Asie de l'élite, ainsi que la rencontre face à Al-Fateh dans le cadre de la Roshn Saudi League.

Martinelli profite de la trêve internationale actuelle pour achever son programme de réathlétisation, au moment où Inzaghi a décidé d'accorder aux joueurs des vacances d'une durée de 10 jours, après l'interruption des compétitions locales coïncidant avec les dates FIFA internationales.

Al-Hilal doit reprendre l'entraînement le 14 novembre courant, afin d'entamer les préparatifs de la reprise de la saison, dans l'attente de la situation de Martinelli et de sa disponibilité à rejoindre le groupe, après sa guérison.