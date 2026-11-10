Bombe à Riyad : Inzaghi fixe la date de son départ d'Al-Hilal !

Des sources médiatiques italiennes ont confirmé que Simone Inzaghi, l'entraîneur d'Al-Hilal, a décidé de quitter le club saoudien à l'expiration de son contrat, à la fin de la saison en cours, portant ainsi un coup dur à la direction du club, qui espérait poursuivre son projet avec lui pour les années à venir.

Inzaghi avait rejoint Riyad lors de l'été 2025, quelques jours seulement après la défaite de l'Inter en finale de la Ligue des champions, pour entamer un nouveau chapitre de sa carrière en Arabie saoudite.

Son passage à Al-Hilal a été marqué par un mélange de réussites et d'échecs : il a réussi à remporter la Coupe du Roi la saison dernière, mais a perdu le titre de champion lors de la dernière journée au profit d'Al-Nassr, emmené par Cristiano Ronaldo, dans un scénario dramatique encore gravé dans les mémoires des supporters du club.

Sous la houlette de l'entraîneur italien, Al-Hilal a conservé un bilan invaincu durant 47 matches consécutifs, une série historique, avant que le club de Neom n'y mette un terme au mois de septembre dernier.

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Selon l'éminent journaliste italien Nicolò Schira, l'ancien entraîneur de l'Inter et de la Lazio ne prolongera pas son contrat avec le club saoudien, qui court jusqu'en juin prochain et dont la valeur est estimée à environ 26 millions d'euros par an, soit l'un des salaires les plus élevés du monde des entraîneurs.

Sa décision devrait ouvrir la porte à de nombreuses spéculations concernant son retour en Serie A, où il a déjà remporté le titre de champion, le Scudetto, deux Coupes d'Italie et trois Supercoupes d'Italie avec l'Inter, avec lequel il a également atteint la finale de la Ligue des champions à deux reprises.

Des rapports de presse avaient évoqué en octobre dernier la possibilité qu'il prenne en charge la Juventus ou Naples, ainsi que l'intérêt de clubs de Premier League anglaise, ce qui fait de sa prochaine destination l'un des dossiers les plus brûlants du marché des entraîneurs en Europe.