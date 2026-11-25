Comment regarder Boca Juniors - Independiente Rivadavia avec un VPN
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Présentation du match
Boca Juniors reçoit Independiente Rivadavia en Liga Profesional. Le lieu du match et l’heure du coup d’envoi restent à confirmer.
Boca Juniors aborde cette rencontre avec le moral au beau fixe. L’équipe de Rodolfo Arruabarrena a battu l’Atlético Mineiro 2-0 en finale de la Copa Sudamericana le 21 novembre et est devenue la première à remporter la compétition trois fois.
Ce résultat a mis fin à 18 ans d’attente pour un trophée international. De retour dans son club formateur, le capitaine Leandro Paredes a été l’un des moteurs de ce parcours. Il a semblé se remettre rapidement d’un malaise survenu après la finale.
La forme de Boca en championnat est tout aussi impressionnante. Le club a remporté ses cinq derniers matches, notamment contre River Plate et Defensa y Justicia sur le score de 1-0, sans encaisser le moindre but durant cette série.
Independiente Rivadavia, dirigé par Alfredo Berti, arrive avec des résultats plus contrastés. L’équipe s’est inclinée face à Estudiantes en Supercoupe le 12 novembre et a fait match nul 1-1 contre Gimnasia Mendoza lors de sa dernière sortie en championnat.
L’équipe de Berti occupe néanmoins la tête du groupe B de l’Apertura, de quoi aborder ce déplacement avec confiance. Battre un adversaire tout juste auréolé d’un titre continental serait un résultat marquant.
Voici ce que l’on sait de la diffusion à la télévision et en streaming, ainsi que les informations sur le match.
Actualités des équipes et effectifs
Boca Juniors vs Independiente Rivadavia Équipes probables
Entraineur
- R. Arruabarrena