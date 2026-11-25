Comment regarder Boca Juniors - Independiente Rivadavia avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur la plateforme du diffuseur officiel. Accédez au site ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous pour accéder à l’intégralité de ses contenus et profiter du match !

Présentation du match

Boca Juniors reçoit Independiente Rivadavia en Liga Profesional. Le lieu du match et l’heure du coup d’envoi restent à confirmer.

Boca Juniors aborde cette rencontre avec le moral au beau fixe. L’équipe de Rodolfo Arruabarrena a battu l’Atlético Mineiro 2-0 en finale de la Copa Sudamericana le 21 novembre et est devenue la première à remporter la compétition trois fois.

Ce résultat a mis fin à 18 ans d’attente pour un trophée international. De retour dans son club formateur, le capitaine Leandro Paredes a été l’un des moteurs de ce parcours. Il a semblé se remettre rapidement d’un malaise survenu après la finale.

La forme de Boca en championnat est tout aussi impressionnante. Le club a remporté ses cinq derniers matches, notamment contre River Plate et Defensa y Justicia sur le score de 1-0, sans encaisser le moindre but durant cette série.

Independiente Rivadavia, dirigé par Alfredo Berti, arrive avec des résultats plus contrastés. L’équipe s’est inclinée face à Estudiantes en Supercoupe le 12 novembre et a fait match nul 1-1 contre Gimnasia Mendoza lors de sa dernière sortie en championnat.

L’équipe de Berti occupe néanmoins la tête du groupe B de l’Apertura, de quoi aborder ce déplacement avec confiance. Battre un adversaire tout juste auréolé d’un titre continental serait un résultat marquant.

Voici ce que l’on sait de la diffusion à la télévision et en streaming, ainsi que les informations sur le match.

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