Boca Juniors contre River Plate : présentation du Superclásico

Boca Juniors reçoit River Plate en Liga Profesional pour l’affiche la plus emblématique du football argentin. L’équipe de Rodolfo Arruabarrena accueille celle de Leonardo Ponzio à La Bombonera. Le coup d’envoi sera donné le dimanche 1er novembre à 15 h (EST) et 19 h (GMT).

Boca et River en pleine forme avant le Superclásico

Boca a remporté trois de ses quatre derniers matches officiels, dont une victoire 1-0 contre Independiente, et reste en tête du groupe A du Clausura. Le club s’est également imposé 3-1 face à Vasco Da Gama en Copa Sudamericana. River est lui aussi en forme, avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matches, dont un large succès 3-0 contre Belgrano. L’attaquant de Boca Miguel Merentiel a inscrit 10 buts cette saison, tandis que l’attaquant de River Angel Correa compte un but et une passe décisive lors de ses deux dernières sorties.

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Boca contre River : le bilan des confrontations

Les confrontations entre les deux clubs ont été serrées ces dernières saisons. Leurs cinq derniers duels se sont répartis sur plusieurs éditions de la Liga Profesional. River a remporté le plus récent 1-0 à domicile en avril 2026, après une victoire 2-0 de Boca sur son terrain en novembre précédent.

Une ambiance électrique en perspective

Ander Herrera, ancien milieu de Boca et de Manchester United, a décrit une victoire 2-0 à domicile contre River comme le match disputé dans la meilleure ambiance qu’il ait jamais connue. De nouveaux duels acharnés sont à prévoir à l’emblématique La Bombonera pour ce nouveau Superclásico.

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