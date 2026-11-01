Boca Juniors a remporté le Superclásico toujours très disputé face à River Plate. Dans une Bombonera en ébullition, Lautaro Di Lollo a fait la différence : 1-0. River évoluait déjà à dix après une expulsion précoce et a terminé la rencontre à neuf.

Le match a très mal commencé pour River. Lucas Martinez Quarta a tiré un peu trop ostensiblement le maillot de l’attaquant Miguel Merentiel, qui s’est empressé de tomber. Après vérification de la VAR, il a obtenu ce qu’il voulait : un carton rouge direct pour Martínez Quarta.

En infériorité numérique, les défenseurs expérimentés encore sur le terrain, Marcos Acuña, Nicolás Otamendi et Gonzalo Montiel, n’ont pas pu empêcher Boca de prendre l’avantage. Di Lollo a parfaitement repris de la tête le corner de Sebastián Villa.

Accrochages et interruptions n’ont pas manqué dans le plus grand match du pays. Juste avant la pause, Leandro Paredes s’est ainsi accroché avec Acuña, son coéquipier dans la sélection argentine sacrée en 2022. Les deux joueurs ont reçu un carton jaune.

Les tacles très appuyés se sont multipliés. Lautaro Blanco n’a pas été sanctionné pour une faute évidente sur le pied d’un adversaire. Paredes s’en est lui aussi sorti : malgré sa faute manifeste et les demandes des joueurs de River, il a pu rester sur le terrain, avant d’être brièvement mêlé à un accrochage avec Otamendi.

À une dizaine de minutes de la fin, River s’est retrouvé à neuf. Montiel, dont le penalty avait offert le titre mondial à l’Argentine quatre ans plus tôt, a été directement expulsé pour un tacle beaucoup trop tardif sur Blanco.

Montiel a essuyé des jets de toutes sortes de projectiles alors qu’il cherchait à regagner les vestiaires. Il a finalement dû être escorté hors du terrain par la police antiémeute. À onze contre neuf, Boca a conservé son avantage jusqu’au bout.