Erling Haaland, l’avant-centre de la sélection norvégienne, n’a pas seulement guidé son équipe vers une victoire 3-2 contre le Sénégal et une qualification pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 ; il a aussi été impliqué dans un incident ayant semé l’inquiétude dans le camp sénégalais après avoir indirectement provoqué la blessure du gardien Édouard Mendy.

L’avant-centre norvégien a d’ailleurs inscrit un doublé, portant son total à quatre unités dans le tournoi, et offrant à la Norvège la deuxième place du groupe J (quatre points), juste derrière la France, leader du classement.

La blessure est survenue lorsque le portier sénégalais a tenté, en vain, d’arrêter un tir puissant de Haaland, auteur du troisième but norvégien à la 58^e minute ; dans sa chute, Mendy est lourdement retombé sur son genou gauche en cherchant à repousser le ballon.

Soigné sur la pelouse, il a finalement cédé sa place quelques instants plus tard, laissant planer le doute sur sa participation au prochain match.

À lire aussi : « Il méritait 13 Ballons d’or »… Messi a-t-il été lésé au cours de sa carrière ?

Selon Thamer Al-Shahrani, spécialiste des blessures sportives, la nature de la chute et l’impact sur le genou gauche laissent envisager plusieurs diagnostics.

Selon l’expert, le meilleur scénario serait une simple contusion ; toutefois, on redoute une lésion du cartilage ou du ligament collatéral, ce qui requiert des examens approfondis et des radiographies afin d’évaluer la gravité.

Le staff médical des Lions attend désormais les résultats définitifs des examens, attendus dans les prochaines heures, pour se prononcer sur la disponibilité du gardien chevronné, alors que la sélection sénégalaise subit une forte pression après avoir essuyé sa deuxième défaite consécutive dans le tournoi.