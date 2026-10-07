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Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Blessure soudaine : Mendy aggrave les soucis d'Al-Ahli avant le choc face à Al-Fateh

Al Fath vs Al Ahli
Al Fath
Al Ahli
Saudi Pro League
Édouard Mendy
Arabie saoudite
Sénégal

Une nouvelle crise dont le héros est le gardien sénégalais

Les supporters du club saoudien d'Al-Ahli ont reçu un nouveau coup dur concernant le gardien sénégalais Édouard Mendy, à quelques heures du match face à Al-Fateh en Roshn Saudi League.

Al-Ahli se rendra chez Al-Fateh après-demain, vendredi, au stade Mayadeen Tamweel Al-Oula d'Al-Hassa, lors de la huitième journée de la Roshn Saudi League.

48 heures avant la rencontre, le club d'Al-Ahli a annoncé, via son compte officiel sur « X », ce mercredi, que son gardien sénégalais Édouard Mendy avait été victime d'une blessure à l'épaule lors de la séance d'entraînement.

Al-Ahli a indiqué dans son communiqué que le gardien sénégalais ferait l'objet d'une évaluation continue de la part du staff médical, afin de déterminer sa situation quant à sa participation aux entraînements collectifs dans les prochains jours.

Mendy est devenu le dernier blessé en date d'Al-Ahli dans la période actuelle, après Nayef Masoud, qui souffre d'une blessure à l'articulation du pied, et Zakaria Hawsawi, qui s'est blessé lors de sa participation avec la sélection saoudienne à la Coupe du Golfe Arabique « Khaleeji 27 ».

À cela s'ajoute le défenseur brésilien Roger Ibañez, également blessé, mais qui est désormais proche de son rétablissement et de son retour aux entraînements collectifs sous la direction de l'entraîneur néerlandais Marino Pušić.

Al-Ahli occupe la sixième place au classement du championnat saoudien avec 12 points, récoltés grâce à 4 victoires et 3 défaites, à 6 points complets d'Al-Hilal, qui trône en tête du classement.

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