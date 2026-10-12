Blessure sévère et retour moral : El Kaabi attire tous les regards avant le derby de Grèce

L'international marocain Ayoub El Kaabi a attiré tous les regards avant le derby entre l'Olympiakos et le Panathinaïkos, après s'être présenté au stade Karaiskakis avec des béquilles, malgré son éloignement des terrains en raison d'une blessure. Il a reçu un accueil chaleureux des supporters de l'Olympiakos, qui ont scandé son nom.

L'attaquant de la sélection marocaine a répondu au salut du public en levant la main, dans une scène qui a illustré son statut auprès des fans du club grec, lesquels ont tenu à le soutenir durant la rencontre, alors qu'il poursuit sa phase de récupération après la blessure contractée face à Volos, qui a nécessité une intervention chirurgicale l'écartant des compétitions pour une longue période.

La présence d'El Kaabi ne s'est pas limitée à encourager ses coéquipiers depuis l'extérieur du terrain, puisqu'il a partagé avec eux la joie de la victoire après le coup de sifflet final, apparaissant en train d'embrasser le défenseur grec Panagiotis Retsos, auteur du but de la victoire, dans une séquence qui a retenu l'attention des médias grecs.

L'Olympiakos a remporté le derby sur le score d'un but à zéro, inscrit par Retsos à la 34e minute, dans le cadre de la sixième journée du championnat grec, offrant à son équipe un succès précieux face à son rival traditionnel, le Panathinaïkos.

La rencontre a également été marquée par une participation marocaine dans les rangs du Panathinaïkos, puisque Azzedine Ounahi a débuté le match comme titulaire avant d'être remplacé à la 83e minute, tandis qu'Anass Salah-Eddine est entré en jeu au début de la seconde période et qu'Amrane Louza figurait dans le onze de départ de l'équipe.