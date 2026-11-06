Une vive inquiétude s'est emparée de l'Italien Simone Inzaghi, entraîneur d'Al-Hilal, en raison de la blessure contractée par son joueur portugais Ruben Neves lors de la rencontre face à Al-Fateh, qui s'est soldée par une victoire du club par deux buts à zéro, dans le cadre de la douzième journée de la Saudi Pro League.

Les premières données indiquent que Neves souffre d'une blessure au bas des muscles abdominaux et qu'il sera absent des terrains pour une durée comprise entre 3 et 4 semaines.

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Mais cette période pourrait se prolonger car, selon l'émission « Dawrina Ghair », Neves pourrait subir une intervention chirurgicale, la blessure dont il souffre au bas des muscles abdominaux étant considérée comme l'une des blessures les plus difficiles.

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Et de préciser : « Si Neves se fait opérer, la durée de son absence des terrains pourrait s'étendre sur une période plus longue, d'autant plus qu'Al-Hilal n'a, jusqu'à présent, pas annoncé la durée de son indisponibilité. »

Neves est l'une des plus grandes et des plus importantes vedettes de la Saudi Pro League et du monde à son poste, grâce aux prestations impressionnantes qu'il livre depuis son arrivée à Al-Hilal à l'été 2023.

Neves (29 ans) a disputé 14 matchs lors de la saison en cours, durant lesquels il a inscrit 9 buts et délivré 4 passes décisives dans les différentes compétitions nationales et continentales.