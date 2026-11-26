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Les dernières nouvelles de Gonçalo Ramos après son remplacement à la mi-temps d'Olympiacos-Milan : comment va l'attaquant de l'AC Milan ?

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L'AC Milan quitte Le Pirée, à Athènes, après une remontée spectaculaire de 2-0 à 4-2 sur le terrain de l'Olympiacos. Le club peut se réjouir des nombreuses bonnes nouvelles, au-delà de la victoire et des trois points qui le relancent dans la course à la qualification pour les barrages de la compétition.

Du nouveau but de Cisse à l'excellente prestation de Hutchinson, en passant par la confirmation de Pulisic et Moreira devant le but, Ruben Amorim peut assurément être satisfait de la seconde période de son équipe. Une seconde période à laquelle Goncalo Ramos n'a toutefois pas participé. Il a été remplacé, tout comme Estupinan, à la mi-temps, alors que les Grecs menaient 1-0. Si le remplacement du joueur de couloir relevait d'un choix technique, celui du Portugais était lié à un problème ressenti en première période.

AMORIM CONFIRME : « IL AVAIT MAL » Interrogé par Sky juste après la rencontre, Ruben Amorim a précisé que le remplacement de Ramos par Pulisic, avec Alphadjo Cisse une nouvelle fois repositionné en faux numéro 9, ne visait pas à changer quoi que ce soit sur le plan technico-tactique. Ce changement lui a été imposé : « Non, ce n'est pas moi qui ai changé le match avec ce remplacement. Ramos est sorti parce qu'il avait mal, c'était un changement forcé ».

CE QUI S'EST PASSÉ : Il faut dire que Ramos ne traverse pas une période de grande forme physique. Déjà lors de la victoire contre Frosinone, il avait été remplacé à la demande de son coéquipier Rabiot en raison d'un petit problème au mollet, qui s'était ensuite résorbé. Aujourd'hui, son forfait n'est officiellement pas dû à un problème musculaire, mais à une forte contusion, un coup reçu en première période. Ramos avait éliminé l'ancien défenseur de l'Inter Lorenzo Pirola en dribblant, mais ce dernier avait poursuivi son intervention et l'avait fait tomber avec un tacle appuyé sur le tibia. Ramos a continué à jouer malgré la douleur, en boitant légèrement jusqu'à son remplacement à la mi-temps.

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IL SERA EXAMINÉ DEMAIN : Ce remplacement était peut-être une mesure de précaution, mais l'AC Milan devra quoi qu'il en soit réévaluer l'état du joueur demain. Des examens seront effectués à Milanello. Sa présence est en effet essentielle pour la suite de la saison du club, qui ne laissera rien au hasard.