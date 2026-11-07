Blessé, Xavi Simons n’en croit pas ses yeux et s’en prend à l’arbitrage sur Snapchat

Les joueurs de premier plan, mais aussi les clubs du pays et de l’étranger, donnent (presque) chaque jour, sur Instagram, X ou d’autres plateformes en ligne, un aperçu des coulisses du football. Dans cette édition de VZ Social, place à Xavi Simons, qui n’est pas du tout satisfait de l’arbitrage après Leeds United - Tottenham Hotspur.

Tottenham Hotspur s’est incliné samedi après-midi sur le terrain de Leeds United après un but tardif de Noah Okafor : 1-0. Mais après la rencontre, les discussions portent surtout sur une action de la première période au cours de laquelle Jayden Bogle a contraint son adversaire Mathys Tel à quitter le match après lui avoir donné un coup de pied.

Les images montrent Bogle planter ses crampons à l’arrière de la cheville de Tel. L’arbitre vidéo Tony Harrington a longuement examiné l’action, passant plus de quatre minutes à regarder les ralentis, avant de décider de ne pas intervenir. Bogle n’a donc écopé d’aucune sanction, tandis que Tel a dû quitter le terrain sur blessure.

La décision a provoqué la colère dans le camp de Tottenham après le match. Xavi Simons a lui aussi réagi, bien qu’une grave blessure au genou l’ait tenu à l’écart du groupe pour cette rencontre. Sur Snapchat, il a comparé cette action à une situation survenue en décembre 2025.

À l’époque, Simons avait marché de façon similaire sur le talon de Virgil van Dijk et avait été expulsé. « Quelle est la différence ? », s’est interrogé l’international néerlandais, visiblement stupéfait, en partageant des photos des deux actions.

Roberto De Zerbi a également réagi à cette action controversée après le match, mais il a refusé d’accabler l’arbitrage. « J’ai une grande confiance dans l’arbitre. À mon avis, peu importe qu’il (Brooks, NDLR) regarde les images ou non », a-t-il déclaré à TNT Sports.

« Il y avait un arbitre vidéo et, s’ils n’ont pas pris la bonne décision, je ne sais pas, mais nous leur faisons confiance. Nous devons nous concentrer sur nos propres performances et sur les points que nous pouvons améliorer », a conclu De Zerbi.