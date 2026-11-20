Que vous partiez en vacances à l’étranger et souhaitiez suivre votre club local, ou que vous en ayez assez de voir votre fournisseur d’accès à Internet brider votre connexion juste avant un penalty décisif, un VPN haut de gamme est devenu indispensable pour les supporters de football.

À l’approche de la période la plus chargée de la saison, Proton VPN a annoncé sa meilleure offre de l’année : une réduction de 75 % sur son abonnement de 2 ans. Pour une fraction du prix habituel, les supporters peuvent améliorer leur navigation et leur streaming au quotidien grâce à un accès complet à un réseau premium de 20 798 serveurs haut débit répartis dans 149 pays.

Voici pourquoi cette offre du Black Friday tombe à point nommé pour intégrer un VPN de classe mondiale à votre onze de départ.

Une masterclass tactique pour le streaming et la confidentialité

Proton VPN

Contrairement aux fournisseurs de VPN classiques qui promettent monts et merveilles sans assurer le repli défensif, Proton VPN joue la carte de la transparence totale. La plateforme est entièrement open source : des experts indépendants peuvent donc examiner son code à tout moment, comme à la VAR. Elle applique une politique stricte de non-conservation des journaux, auditée de manière indépendante, qui garantit que votre activité en ligne n’est jamais suivie, enregistrée ou vendue à des annonceurs.

En souscrivant à l’offre premium, vous bénéficiez d’un avantage considérable pour votre navigation quotidienne :

De la vitesse sur l’aile : Rien de pire que le cercle de chargement tant redouté à la 90e minute. Proton VPN offre une bande passante illimitée sans aucun bridage de vitesse, pour regarder les matches en direct et en haute définition dans les meilleures conditions.

Rien de pire que le cercle de chargement tant redouté à la 90e minute. Proton VPN offre une bande passante illimitée sans aucun bridage de vitesse, pour regarder les matches en direct et en haute définition dans les meilleures conditions. Un terrain de jeu mondial : Avec des serveurs dans 149 pays, vous pouvez facilement vous connecter à votre pays d’origine lorsque vous voyagez, afin de ne rien manquer de vos programmes sportifs habituels, des analyses et des contenus locaux.

Avec des serveurs dans 149 pays, vous pouvez facilement vous connecter à votre pays d’origine lorsque vous voyagez, afin de ne rien manquer de vos programmes sportifs habituels, des analyses et des contenus locaux. Une défense de fer (Secure Core) : Pour ceux qui veulent une confidentialité garantie, cette fonctionnalité joue le rôle de libéro pour vos données : elle fait transiter votre connexion par des pays respectueux de la vie privée, comme la Suisse et l’Islande, avant qu’elle n’atteigne sa destination.

Pour ceux qui veulent une confidentialité garantie, cette fonctionnalité joue le rôle de libéro pour vos données : elle fait transiter votre connexion par des pays respectueux de la vie privée, comme la Suisse et l’Islande, avant qu’elle n’atteigne sa destination. Carton rouge aux publicités (NetShield) : Ce bloqueur de publicités intégré écarte les fenêtres intempestives de votre écran. Vous pouvez ainsi lire les comptes rendus de match et parcourir sans fin les rumeurs de transferts en toute tranquillité.

Un pedigree de Ligue des champions : la connexion suisse

Proton VPN

L’histoire de Proton est loin de celle d’une start-up technologique ordinaire. La marque a été fondée en 2014 par une équipe de scientifiques qui se sont rencontrés au CERN, le centre de recherche européen célèbre pour avoir inventé le World Wide Web. Unis par la conviction que la confidentialité est un droit humain fondamental, ils ont lancé Proton Mail, bientôt suivi de Proton VPN, Proton Drive et Proton Pass.

Aujourd’hui, Proton AG est établi en Suisse, un pays mondialement réputé pour sa longue tradition de neutralité et pour la solidité de ses lois sur la protection de la vie privée, digne d’un Maldini à son apogée.

Surtout, Proton est une entreprise à mission d’intérêt général. Sa mission de protection de la vie privée est inscrite dans sa structure juridique : ce n’est pas une simple promesse marketing creuse. C’est pourquoi des millions d’utilisateurs dans le monde font confiance à Proton pour préserver la rapidité de leur connexion Internet, la confidentialité de leurs échanges et leur maîtrise totale de leur vie numérique.

Ne manquez pas la date limite

Proton VPN

Un VPN premium est la meilleure recrue possible pour votre expérience quotidienne sur Internet. L’offre Black Friday de Proton VPN allie performances et confidentialité sans compromis, au prix le plus bas de l’année.