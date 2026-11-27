Que vous partiez en vacances à l’étranger et souhaitiez suivre votre club local, ou que vous en ayez assez de voir votre fournisseur d’accès à Internet brider votre connexion juste avant un penalty décisif, un VPN haut de gamme est devenu indispensable pour les supporters de football.

À l’approche de la période la plus chargée de la saison, Proton VPN a annoncé sa plus grosse offre de l’année : une réduction de 75 % sur son abonnement de deux ans. Pour une fraction du tarif habituel, les supporters peuvent améliorer leur navigation et leur streaming au quotidien grâce à un accès complet à un réseau haut de gamme de 20 798 serveurs rapides répartis dans 149 pays.

Voici pourquoi cette offre du Black Friday tombe à point nommé pour ajouter un VPN de classe mondiale à votre onze de départ.

Une tactique gagnante pour le streaming et la confidentialité

Proton VPN

Contrairement aux fournisseurs de VPN classiques qui promettent monts et merveilles sans assurer derrière, Proton VPN joue la carte de la transparence totale. La plateforme est entièrement open source : des experts indépendants peuvent donc vérifier son code à tout moment, comme à la VAR. Elle applique une politique stricte de non-conservation des journaux d’activité, auditée de manière indépendante, qui garantit que votre activité en ligne n’est jamais suivie, stockée ni vendue à des annonceurs.

En souscrivant à l’offre premium, vous bénéficiez d’avantages considérables pour votre navigation quotidienne :

De la vitesse sur l’aile : rien de pire que le cercle de chargement qui apparaît à la 90e minute. Proton VPN offre une bande passante illimitée, sans aucune limitation de débit, pour regarder les matchs en direct et en haute définition dans les meilleures conditions.

rien de pire que le cercle de chargement qui apparaît à la 90e minute. Proton VPN offre une bande passante illimitée, sans aucune limitation de débit, pour regarder les matchs en direct et en haute définition dans les meilleures conditions. Un terrain de jeu mondial : avec des serveurs dans 149 pays, vous pouvez facilement vous connecter à votre pays d’origine lorsque vous voyagez, afin de continuer à profiter de vos programmes sportifs habituels, des analyses et des contenus locaux.

avec des serveurs dans 149 pays, vous pouvez facilement vous connecter à votre pays d’origine lorsque vous voyagez, afin de continuer à profiter de vos programmes sportifs habituels, des analyses et des contenus locaux. Une défense de fer (Secure Core) : pour ceux qui veulent une confidentialité garantie, cette fonctionnalité protège vos données en faisant passer votre connexion par des pays respectueux de la vie privée, comme la Suisse et l’Islande, avant qu’elle n’atteigne sa destination.

pour ceux qui veulent une confidentialité garantie, cette fonctionnalité protège vos données en faisant passer votre connexion par des pays respectueux de la vie privée, comme la Suisse et l’Islande, avant qu’elle n’atteigne sa destination. Carton rouge aux publicités (NetShield) : ce bloqueur de publicités intégré empêche les fenêtres intempestives d’envahir votre écran. Vous pouvez ainsi lire les comptes rendus de matchs et parcourir à loisir les rumeurs de transferts en toute tranquillité.

Un pedigree de Ligue des champions : la filière suisse

Proton VPN

L’histoire de Proton est loin de celle d’une start-up technologique ordinaire. La marque a été fondée en 2014 par une équipe de scientifiques qui se sont rencontrés au CERN, le centre de recherche européen célèbre pour avoir inventé le World Wide Web. Unis par la conviction que la vie privée est un droit humain fondamental, ils ont lancé Proton Mail, bientôt suivi de Proton VPN, Proton Drive et Proton Pass.

Aujourd’hui, Proton AG est établie en Suisse, un pays mondialement réputé pour sa longue tradition de neutralité et dont les lois sur la protection de la vie privée affichent une solidité défensive qui ferait la fierté d’un Maldini à son apogée.

Plus important encore, Proton est une entreprise d’intérêt public. Sa mission de protection de la vie privée est inscrite dans sa structure juridique, et ne se résume pas à une promesse marketing creuse. C’est pourquoi des millions d’utilisateurs dans le monde font confiance à Proton pour conserver une connexion rapide et privée, tout en gardant le contrôle de leur vie numérique.

Ne laissez pas passer la date limite

Proton VPN

Un VPN premium est la meilleure recrue possible pour améliorer votre expérience quotidienne sur Internet. L’offre Black Friday de Proton VPN allie performances et confidentialité sans compromis, au prix le plus bas de l’année.

Le temps presse pour profiter de cette offre : saisissez-la tant qu’il est encore temps !