Saied Abu Farchi a été expulsé de manière bizarre jeudi soir lors du match de Ligue des nations entre l’Autriche et Israël. L’attaquant de vingt ans a célébré son égalisation en mimant un fusil avec le poteau de corner, avant d’être contraint de quitter la pelouse peu après.

Abu Farchi a inscrit le but du 1-1 à la 55e minute en reprenant de la tête un centre. Lors de sa célébration, il a ensuite saisi le poteau de corner et a fait un geste de tir avec celui-ci, ce qui a poussé l’arbitre Georgi Kabakov à intervenir.

L’arbitre bulgare avait déjà averti Abu Farchi trois minutes plus tôt à la suite d’une faute. Pour sa manière de célébrer, l’Israélien a de nouveau reçu un carton jaune, ce qui lui a valu d’être expulsé pour un deuxième avertissement.

Israël a donc dû disputer le reste de la rencontre à dix. L’Autriche n’a finalement su convertir sa supériorité numérique en buts qu’en fin de match et s’est imposée 3-1 à Linz.

Le but décisif du 2-1 est tombé à la 90e minute. Le milieu du PSV Paul Wanner a délivré la passe décisive pour le latéral gauche Phillipp Mwene, lui-même passé par le PSV par le passé et qui évolue aujourd’hui au FSV Mayence.

Au plus profond du temps additionnel, la victoire autrichienne a encore pris plus d’ampleur. L’attaquant Sasa Kalajdzic a fixé le score final à 3-1 à la 95e minute, laissant Israël repartir bredouille après ce carton rouge.

Pour Abu Farchi, il ne s’agissait que de sa deuxième apparition avec l’équipe nationale d’Israël. Il avait fait ses débuts internationaux au début du mois de juin avec une courte entrée en jeu contre l’Albanie et a inscrit contre l’Autriche son premier but en sélection.

L’attaquant de vingt ans a rejoint les Colorado Rapids le 1er septembre. Le club de MLS a payé cinq millions d’euros à Maccabi Tel-Aviv, où Abu Farchi a inscrit quinze buts en 52 matches.







