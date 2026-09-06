Bien qu’il ait voulu jouer gratuitement : le transfert spectaculaire de Karim Benzema a capoté

L’idée romantique de voir Benzema faire une dernière fois des étincelles à la pointe de l’OL constituait un scénario tout à fait réaliste durant le mercato estival. Selon L'Equipe, la direction du club a contacté l’attaquant afin de sonder son intérêt pour un retour en Ligue 1.

Sa volonté de consentir à des sacrifices financiers n’a toutefois pas suffi à surmonter les complications juridiques liées à sa situation en Arabie saoudite.

Le Français de 39 ans est certes sans club depuis la fin de son contrat avec Al-Hilal, mais il reste lié jusqu’en 2030 en tant qu’ambassadeur de la ligue professionnelle saoudienne.

Les conseillers de Benzema auraient cherché des solutions pour concilier les deux rôles, mais les exigences de l’élite du football français ont été jugées incompatibles avec les voyages et les engagements qu’implique sa fonction en Arabie saoudite.

Des problèmes présumés avec l’entraîneur Simone Inzaghi

Le passage de Benzema dans la capitale saoudienne a pris fin il y a quelques jours. Ce départ est intervenu après une période marquée, selon plusieurs informations, par des frictions avec l’entraîneur Simone Inzaghi, qui réclamait pour son attaque un avant-centre plus jeune et plus dynamique.

L’élément déclencheur de ce départ a été l’approche agressive du club sur le marché des transferts, en particulier le recrutement d’Ollie Watkins en provenance d’Aston Villa. L’international anglais étant arrivé pour s’installer comme titulaire, le rôle de Benzema est progressivement devenu superflu.

Karim Benzema : les signes d’une fin de carrière se multiplient

Alors que la porte de Lyon semble apparemment fermée et que son temps de joueur en Arabie saoudite paraît révolu, les spéculations se multiplient sur la possibilité de voir l’attaquant mettre un terme à sa carrière.

Formé à Lyon, Benzema a remporté quatre titres de champion avec le club en tant que professionnel. En 2009, il a rejoint le Real Madrid, où il a connu ses plus grands triomphes. Avec les Merengue, Benzema a remporté cinq fois la Ligue des champions et a été sacré Ballon d’Or en 2022. En 2023, il a poursuivi sa carrière en Arabie saoudite, où il a d’abord joué pour Al-Ittihad puis, jusqu’à tout récemment, pour Al-Hilal.