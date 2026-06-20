Bien plus qu'un simple gardien, Neuer inscrit son nom dans l'histoire de la Coupe du monde

En étant aligné d’entrée contre la Côte d’Ivoire lors de l’édition 2026, l’Allemand Manuel Neuer a inscrit son nom en lettres d’or dans les annales de la Coupe du monde. Il est devenu le gardien le plus capé de l’histoire de la compétition, avec 21 matches, et a ainsi devancé d’une unité le Français Hugo Lloris.

Le capitaine de la Mannschaft a ainsi ravi le record à Lloris, qui occupait la première place depuis la Coupe du monde 2022, les éliminations précoces de l’Allemagne en 2018 et 2022 ayant freiné la progression de Neuer.

Loris avait porté son total à 20 sélections après avoir mené les Bleus au titre en Russie en 2018, puis en finale au Qatar en 2022, où les champions du monde en titre avaient finalement cédé aux tirs au but face à l’Argentine.

La performance de Neuer témoigne non seulement de la longévité de sa carrière, mais aussi de sa constance exceptionnelle au plus haut niveau : de la troisième place obtenue en Afrique du Sud en 2010, en passant par le titre conquis au Brésil en 2014, jusqu’à l’édition 2026.

En seize ans, il a conservé sa place de titulaire sous les ordres de quatre sélectionneurs différents, sans jamais céder son trône.

Neuer n’est pas seulement un gardien traditionnel ; c’est un pionnier qui a redéfini le poste à la manière d’un « libéro moderne », s’illustrant par ses sorties hors de sa surface et sa participation active à la construction du jeu, au point de devenir une icône pour toute une génération de gardiens.

Il détrône ainsi des légendes telles que Claudio Taffarel, Sepp Maier, Dino Zoff et Iker Casillas.

Classement des gardiens ayant disputé le plus de matchs dans l’histoire de la Coupe du monde :

Manuel Neuer – 21 matchs (Allemagne)

Hugo Lloris - 20 matchs (France)

Claudio Taffarel - 18 matchs (Brésil)

Sepp Maier - 18 matchs (Allemagne)

Dino Zoff - 17 matchs (Italie)

Fabien Barthez - 17 matchs (France)

Iker Casillas - 17 matchs (Espagne)

Peter Shilton - 17 matchs (Angleterre)