À la veille du match décisif entre l’Algérie et l’Autriche, qui clôturera la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, Vladimir Petković, le sélectionneur de l’équipe nationale algérienne, a souligné que son équipe aborderait la rencontre avec un seul objectif : la victoire. Il a fermement démenti toute intention de participer à un match « arrangé », comme celui, toujours controversé, entre l’Allemagne et l’Autriche lors de la Coupe du monde 1982.

Lors de la conférence de presse tenue vendredi soir, il a affirmé que l’Algérie « ne comptera que sur elle-même pour assurer sa qualification », ajoutant : « Nous devons gagner pour éviter tout calcul d’avance. Nous jouerons selon notre style habituel sans penser à l’Espagne, et nous ferons tout notre possible pour battre l’Autriche. »

Le technicien a par ailleurs assuré que son groupe était « prêt physiquement et mentalement » et qu’il comptait sur ses joueurs pour « confirmer les progrès réalisés » après leurs deux premières sorties.

Il conclut : « Demain, nous devons entrer sur la pelouse avec l’ambition de marquer et de gagner. Nous voulons aller le plus loin possible dans la compétition. »

L’entraîneur algérien a conclu ses propos en soulignant que cette compétition « ne fait pas de quartier aux grands noms », déclarant : « Il y a des équipes très fortes sur le papier, mais tout est possible. Même après un début difficile face à des adversaires plus coriaces, rien n’est encore joué. »