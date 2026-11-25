Comment regarder Besiktas - Hapoel Beer Sheva avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, téléphone, tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Avant-match

Ligue Europa - Journée 5 26 nov. 2026 - 12:45 Tupras Stadyumu

Besiktas reçoit Hapoel Beer Sheva en Ligue Europa au Tupras Stadyumu d’Istanbul. Le club turc cherche à consolider sa bonne position dans la phase de ligue.

L’équipe de Vincenzo Italiano arrive en bonne forme sur la scène nationale. Elle s’est imposée 4-2 sur le terrain de Konyaspor en Süper Lig le 22 novembre, signant sa troisième victoire en quatre matches de championnat.

La Ligue Europa a été moins favorable à Besiktas récemment. Le club s’est incliné 3-2 face au Celtic le 5 novembre, mais occupe toujours la huitième place du classement de la phase de ligue.

Hapoel Beer Sheva connaît une campagne bien plus difficile sous la direction de Ran Kozuch. Le club s’est incliné 2-0 face à l’OFI Crète lors de son dernier match de Ligue Europa et n’a pris qu’un point lors des rencontres de la phase de ligue figurant dans ses résultats récents.

Le club israélien occupe la 33e place du classement et doit donc obtenir rapidement des résultats. Sa défaite 4-0 face à l’Union Saint-Gilloise le 22 octobre a souligné l’ampleur de la tâche.

Les deux clubs se sont déjà affrontés en Ligue Europa en 2017, et Besiktas s’est imposé à deux reprises. Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre le match.

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