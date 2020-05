Bernardo Silva : "Cela me manque de jouer pour les fans de Manchester City"

Jouer devant la foule présente à l'Etihad Stadium est la chose qui manque le plus à l'international portugais depuis l'arrêt de la saison.

La est toujours à l'arrêt, mais les entraînements collectifs par petits groupes viennent de reprendre en , alors que les entraînements individuels étaient déjà autorisés. La Premier League suit son protocole de reprise et espère pouvoir reprendre la compétition au mois de juin. Forcément, les joueurs évoluant dans le championnat ressentent le manque du football, mais dans une interview accordée à Sky Sports, Bernardo Silva a expliqué que jouer au football n'est pas ce qui lui manque le plus, en réalité c'est la ferveur des supporters.

"Je pense que ce qui me manque le plus, ce n'est pas de s'entraîner ou de taper dans un ballon, mais de jouer dans un stade plein de gens frustrés lorsque vous manquez une occasion, ou qui sont heureux et célèbrent lorsque vous marquez un but. Le sentiment de jouer pour les fans est ce qui me manque le plus. J'étais au avec mes amis proches et ma famille pendant plus d'un mois et bien que nous soyons dans une mauvaise situation, c'était assez amusant parce que j'étais avec eux et j'ai pu me reposer", a indiqué l'ailier de .

"Je suis de retour au Royaume-Uni depuis plus de 10 jours et c'est assez ennuyeux. Je suis habitué à vivre seul, mais j'ai aussi l'habitude de vivre seul avec une routine : aller à l'entraînement, aller au restaurant avec coéquipiers, voir des gens. Rester à la maison sans voir personne pendant plus de 10 jours ici à Manchester, c'est assez ennuyeux. Nous sommes prêts à jouer mais le gouvernement et les personnes qui prennent les décisions décident que c'est le mieux, nous comprenons parfaitement. Ce sera bien pour les fans, même si c'est à huis clos, de regarder au moins quelques matches à la télévision", a ajouté le Portugais.

"Si vous comprenez le jeu, vous pouvez jouer à plusieurs postes"

Bernardo Silva a grandi footballistiquement depuis son arrivée à Manchester City et considère comprendre davantage le jeu : "Je pense que la chose la plus importante pour un footballeur est de comprendre le jeu, de comprendre que chaque équipe joue d'une manière différente, chaque manager a sa philosophie, chaque équipe a des joueurs différents, donc vous devez vous adapter à vos coéquipiers, et si vous comprenez le jeu et tout ce qui l'entoure, vous pouvez non seulement jouer dans une seule position, mais dans de nombreuses positions différentes".

"Bien sûr, vous êtes meilleur dans certaines positions que dans d'autres mais je pense que si vous êtes intelligent, je pense que vous pouvez jouer dans différentes positions. Je joue toujours pour gagner mais des positions différentes exigent des choses différentes. Quand j'ai joué aux côtés de Fernandinho dans le match où nous avons battu 2-1 à domicile, je jouais presque comme un milieu de terrain défensif. Ce n'était pas dans ma tête de créer des occasions, de donner des balles à Kun Aguero, d'aider Sterling ou Mahrez en un contre-un - mon objectif était que je devais trouver le bon équilibre pour l'équipe", a ajouté le joueur de Manchester City.

"J'ai un poste préféré mais je ne veux pas me mettre dans une position où les gens savent où je me sens plus à l'aise et je ne veux pas non plus que mes managers - pas seulement Pep Guardiola mais mon sélectionneur avec le Portugal et mes futurs entraîneurs - Je pense que je ne me sens qu'à l'aise là-bas. Partout où ils pensent que je peux le plus aider l'équipe, c'est là que je suis heureux de jouer", a conclu l'ailier portugais.