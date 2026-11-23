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Depuis les studios de Sky Sport, Beppe Bergomi salue la prestation de Sankhoun Diawara et, plus généralement, sa progression. L’ancien défenseur de Troyes s’impose comme l’une des meilleures surprises du Milan en ce début de saison.

Arrivé discrètement pour apporter son aide et progresser petit à petit, Diawara s’affirme de plus en plus. Match après match, il démontre sa fiabilité et une belle marge de progression. Sans avoir le vertige, comme il l’a déjà montré lors du derby.

C’est aussi l’avis de Beppe Bergomi, ancien défenseur et consultant de Sky Sport. En plateau, il a livré une analyse positive de la prestation de Diawara contre Frosinone : « Ce jeune Diawara ne me déplaît pas, il progresse. C’est un bon défenseur central : il peut aussi jouer un peu plus sur le côté, il l’a fait à deux reprises. Amorim les fait un peu tous participer. Aujourd’hui, Cisse est aussi entré au poste d’avant-centre : il protège le ballon, c’est un joueur vraiment

fort qui a encore marqué, il t’apporte une énergie positive. Et donc le Milan est bien là. »