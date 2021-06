Benzema fait un (nouvel) appel du pied à Mbappé

Karim Benzema a de nouveau invité Kylian Mbappé à s’engager en faveur du Real Madrid.

Alors qu’il ne lui reste qu’un an de contrat à Paris, Kylian Mbappé n’a toujours pas décidé ce qu’il allait faire la saison prochaine. Le prodige de Bondy pourrait rester au PSG ou alors choisir une autre destination, plus prestigieuse.

Depuis plusieurs mois son nom circule parmi les potentielles recrues du Real Madrid. Le voir signer en faveur des Merengue ravirait beaucoup de monde, à commencer par son compatriote Karim Benzema.

Depuis dix jours et son retour à Clairefontaine, Benzema a pu mesurer de plus près tout le talent de son jeune coéquipier. Il le côtoie désormais en sélection, mais il serait heureux de le faire également en club.

« Que Mbappé au vienne au Real, ça serait l’idéal »

L’ancien lyonnais avait indiqué la semaine dernière que Mbappé avait « toutes les qualités pour être un joueur du Real ». Cela ressemblait à un appel du pied envers l’attaquant parisien, et il vient de lui en faire un nouveau dans une interview donnée à l’AFP : « Que lui vienne au Real, ce serait ça l'idéal, a-t-il confié. Tous les grands joueurs veulent venir un jour au Real Madrid donc je lui souhaite, que ça se fasse rapidement, en tout cas s'il a des envies de quitter le PSG qui est une bonne équipe aussi ».

Benzema a aussi évoqué durant cet entretien la saison du Real. Il a admis que celle-ci était « difficile », tout en précisant que tout n’était pas négatif. "On est arrivés deuxième de la Liga en pouvant gagner jusqu'à la dernière journée, on est arrivés en demi-finale de Ligue des champions", a-t-il rappelé.

Enfin, l’international tricolore a évoqué les retrouvailles à venir avec Carlo Ancelotti suite au retour d’Il Mister sur le banc merengue : « Carlo Ancelotti est un grand entraîneur, et nous, chaque saison, on a le même état d'esprit: essayer de gagner le plus grand nombre de titres possibles ».