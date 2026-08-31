Benzema à la croisée des chemins : trois options après un départ d'Al-Hilal

Le Français Karim Benzema s'est rapproché de la fin de son aventure avec le club saoudien d'Al-Hilal, avant la clôture du mercato estival, alors que son avenir n'est toujours pas tranché, avec trois options majeures qui s'offrent à l'attaquant chevronné, les plus notables étant la poursuite de sa carrière en championnat saoudien ou un départ vers le championnat américain.

Le journal « As » a révélé que Benzema envisage de rester en Arabie saoudite, avec l'éventualité d'un retour au club d'Al-Ittihad, dont il a déjà porté les couleurs, ou d'un transfert à Al-Shabab au cours de la prochaine période.

Benzema, âgé de 38 ans, a rejoint Al-Hilal lors du dernier mercato hivernal, mais son expérience avec le club semble sur le point de s'achever, après que la direction de l'équipe est entrée en discussions au sujet de la résiliation de son contrat avant la fermeture du marché des transferts.

Malgré le flou qui entoure son avenir, Benzema ne semble pas prêt à mettre un terme à sa carrière pour l'instant, puisque « As » a confirmé que l'attaquant français n'a pas l'intention de prendre sa retraite, tandis que le journal « Marca » a indiqué que l'option de la retraite n'a pas été totalement écartée, ce qui maintient toutes les possibilités ouvertes.

Selon Fabrizio Romano, Benzema exclut un retour au football européen pour le moment, ce qui réduit les chances de son transfert au club de Lyon, auquel son nom a été associé au cours de la période écoulée.

En revanche, l'éventualité d'un transfert de l'attaquant français vers le championnat américain se profile comme une autre option, loin d'une poursuite de sa carrière en Arabie saoudite, tandis que certains rapports continuent de lier son avenir à la possibilité de tenter une expérience dans le championnat écossais.