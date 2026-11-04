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Benfica - Lech Poznan : heure du coup d’envoi

Ligue Europa - Journée 4 5 nov. 2026 - 15:00 Estadio da Luz

Le match entre Benfica et le Lech Poznan débutera le 5 novembre 2026 à 21 h.

Benfica - Lech Poznan : sur quelle chaîne et où voir le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

Les faits marquants de la semaine : que s’est-il passé du côté de Benfica et du Lech Poznan ?

Benfica aborde cette rencontre avec cinq victoires lors de ses cinq derniers matches officiels. Son dernier résultat est un succès 1-0 contre Alverca en Liga Portugal. Auparavant, Benfica a battu le Celtic Glasgow 4-1 et l’Omonia Nicosie 4-1 à l’extérieur. Au total, l’équipe a inscrit 12 buts lors de ces cinq matches.

Le Lech Poznan a enregistré trois victoires, une défaite et un match nul lors de ses cinq derniers matches officiels. Le club a récemment battu le Wisla Cracovie 3-1. En Ligue Europa, le Lech Poznan n’a pas fait mieux qu’un match nul 1-1 contre Sunderland et, en Coupe de Pologne, il s’est incliné 0-1 contre le Siarka Tarnobrzeg.

Benfica - Lech Poznan : compositions d’équipe

Benfica - Lech Poznan : forme du moment

Benfica - Lech Poznan : bilan des confrontations directes

Benfica - Lech Poznan : les classements