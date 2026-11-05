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L’Europa League à la télévision

Benfica - Lech Poznań : heure du coup d’envoi

Ligue Europa - Journée 4 5 nov. 2026 - 15:00 Estadio da Luz

Benfica - Lech Poznań en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Les faits marquants de la semaine : que s’est-il passé du côté de Benfica et du Lech Poznań ?

Benfica aborde cette rencontre avec cinq victoires lors de ses cinq derniers matches officiels. Son résultat le plus récent est un succès 1-0 contre Alverca en Liga Portugal. Auparavant, Benfica avait battu le Celtic Glasgow 4-1 et l’Omonia Nicosie 4-1 à l’extérieur. L’équipe a inscrit 12 buts au total sur ces cinq matches.

Le Lech Poznań a enregistré trois victoires, une défaite et un match nul lors de ses cinq derniers matches officiels. Le club s’est imposé 3-1 contre le Wisła Cracovie lors de sa dernière rencontre. En Europa League, le Lech Poznań n’a pas fait mieux qu’un match nul 1-1 contre Sunderland et, en Coupe de Pologne, il s’est incliné 0-1 face au Siarka Tarnobrzeg.

Benfica - Lech Poznań : compositions

Benfica - Lech Poznań : forme actuelle

Benfica - Lech Poznań : bilan des confrontations directes

Benfica - Lech Poznań : les classements