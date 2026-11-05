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Benfica contre Lech Poznań en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Benfica vs Lech Poznan
Benfica
Lech Poznan
Ligue Europa

En Ligue Europa, Benfica affronte le Lech Poznań. Mais qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

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Benfica - Lech Poznań : heure du coup d’envoi

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Ligue Europa - Journée 4
Estadio da Luz

Benfica - Lech Poznań en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Les faits marquants de la semaine : que s’est-il passé du côté de Benfica et du Lech Poznań ?

Benfica aborde cette rencontre avec cinq victoires lors de ses cinq derniers matches officiels. Son résultat le plus récent est un succès 1-0 contre Alverca en Liga Portugal. Auparavant, Benfica avait battu le Celtic Glasgow 4-1 et l’Omonia Nicosie 4-1 à l’extérieur. L’équipe a inscrit 12 buts au total sur ces cinq matches.

Le Lech Poznań a enregistré trois victoires, une défaite et un match nul lors de ses cinq derniers matches officiels. Le club s’est imposé 3-1 contre le Wisła Cracovie lors de sa dernière rencontre. En Europa League, le Lech Poznań n’a pas fait mieux qu’un match nul 1-1 contre Sunderland et, en Coupe de Pologne, il s’est incliné 0-1 face au Siarka Tarnobrzeg.

BEN

BEN - Forme

CEL
V4-1
OMO
V1-4
SC
V1-2
GV
V4-1
ALV
V1-0
But marqué (encaissé)
15/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
LCH

LCH - Forme

KKI
V6-1
SUN
N1-1
LEG
V1-2
SIA
D1-0
WIS
V3-1
But marqué (encaissé)
12/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Benfica - Lech Poznań : compositions

Benfica vs Lech Poznan compositions

3-4-3
Benfica crest
Benfica
BEN
Formation
Lech Poznan crest
Lech Poznan
LCH
4-2-3-1
A. TrubinA. TrubinM. SilvaM. SilvaA. CircatiA. CircatiT. AraujoT. AraujoS. El KarouaniS. El KarouaniC. EcheverriC. EcheverriG. SudakovG. SudakovD. BanjaquiD. BanjaquiA. SchjelderupA. SchjelderupRafa SilvaRafa SilvaJ. DuranJ. DuranM. LisM. LisM. GurgulM. GurgulT. YegbeT. YegbeM. SkrzypczakM. SkrzypczakJ. PereiraJ. PereiraR. MurawskiR. MurawskiP. RodriguezP. RodriguezD. HaakansD. HaakansA. KozubalA. KozubalP. WaalemarkP. WaalemarkY. AgneroY. Agnero
Lech Poznan crest
Lech Poznan
LCH
3-4-3
Benfica

Onze de départ

Lech Poznan

Remplaçants

Entraineur

  • Marco Silva
  • N. Frederiksen

Benfica - Lech Poznań : forme actuelle

BEN

BEN - Forme

CEL
V4-1
OMO
V1-4
SC
V1-2
GV
V4-1
ALV
V1-0
But marqué (encaissé)
15/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
LCH

LCH - Forme

KKI
V6-1
SUN
N1-1
LEG
V1-2
SIA
D1-0
WIS
V3-1
But marqué (encaissé)
12/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Benfica - Lech Poznań : bilan des confrontations directes

Face à face

BenficaNulLech Poznan
2
0
0
Ligue Europa
Benfica badge
Benfica
BEN
4
Lech Poznan badge
Lech Poznan
LCH
0
FDM
Ligue Europa
Lech Poznan badge
Lech Poznan
LCH
2
Benfica badge
Benfica
BEN
4
FDM
8Buts marqués2
Matchs au-delà des 2.5 buts2/2
Les deux équipes ont marqué1/2

Benfica - Lech Poznań : les classements

#
PVNDBPA+/-PtsForme
1
FerencvarosFerencvarosFTC
4400113+812
V
V
V
V
2
BournemouthBournemouthBOU
4400102+812
V
V
V
V
3
Olympiakos PiréeOlympiakos PiréeOLY
431041+310
N
V
V
V
4
BenficaBenficaBEN
3300102+89
V
V
V
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
V
V
V
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
V
N
V
7
Juventus FCJuventus FCJUV
321093+67
N
V
V
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
N
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
N
V
V
10
LevskiLevskiLES
421143+17
V
V
N
D
11
NEC NimégueNEC NimégueNEC
421189-17
V
V
N
D
12
LyonLyonOL
421167-17
N
D
V
V
13
AlkmaarAlkmaarAZ
320162+46
V
V
D
14
AnderlechtAnderlechtAND
420263+36
V
V
D
D
15
RennesRennesREN
413043+16
N
N
V
N
16
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
420267-16
D
D
V
V
17
Real SociedadReal SociedadRSO
412194+55
N
V
N
D
18
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
412196+35
N
N
D
V
19
Sparta PragueSparta PragueSPP
411265+14
D
D
N
V
20
HoffenheimHoffenheimTSG
41126604
N
V
D
D
21
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
D
V
N
22
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
V
D
N
23
SalzburgSalzburgSAL
411238-54
D
N
D
V
24
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
V
D
D
25
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
D
D
V
26
Milan ACMilan ACMIL
410347-33
D
D
V
D
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
410347-33
D
D
V
D
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
D
D
V
29
PlzenPlzenVPL
410337-43
V
D
D
D
30
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
301227-51
N
D
D
31
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
D
D
N
32
LillestroemLillestroemLIL
4013210-81
D
D
N
D
33
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
N
D
D
34
MarseilleMarseilleOM
300316-50
D
D
D
35
CelticCelticCEL
300339-60
D
D
D
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
D
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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